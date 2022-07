Reünie voor oude garde RKTVV aanstaande: ‘Bij ons op de club hadden we nog geen warm water’

Het ooit roemruchte RKTVV is vijf jaar geleden opgegaan in FC Tilburg. Oud-spelers Frank de Brouwer en Bud Brocken organiseren op 9 september een reünie voor de oude garde, om oude tijden te doen herleven.

RKTVV bracht meerdere profvoetballers voort, onder wie John Lammers, Michael de Leeuw en Torino Hunte, maar de bekendste is toch zonder twijfel Bud Brocken. Hij bewaart goede herinneringen aan zijn oude amateurclub. ,,Ik heb er gespeeld van m'n tiende tot m'n zeventiende, mooie jaren. Destijds was RKTVV de grootste club van Tilburg, omdat de wijk ‘t Zand enorm hard groeide.”

Feest vieren

Vlak voordat hij naar Willem II vertrok, speelde Brocken nog ‘een wedstrijd of zeven, acht’ in het eerste elftal van RKTVV. ,,Ik weet nog goed dat LONGA op de laatste speeldag kampioen werd op bezoek bij ons. Wij wonnen die wedstrijd met 1-0, door een doelpunt van Jos Mathijsen, de vader van Joris. Doordat de concurrenten ook punten verspeelden, pakte LONGA toch de titel. En konden we met z'n allen feest vieren.”

Brocken werd met zijn jeugdteam elk jaar kampioen. ,,De vraag was niet of, maar wanneer. Bij de oudste jeugd werd ik getraind door mijn vader.”

Gootstenen

Bijzonder: douchen na de wedstrijd was er destijds - halverweg de jaren zeventig - niet bij op het complex van RKTVV. Brocken: ,,Wij waren dan wel de grootste, maar niet de modernste, haha. Volgens mij moesten wij het als laatste amateurclub in deze regio zonder warm water doen. Douches waren er dan ook niet. Wel gootstenen met koud water. Daar wasten wij onszelf.”

Als jeugdeftallen een uitwedstrijd tegen een team van RKTVV moesten spelen, waren ze daar op voorbereid. Brocken: ,,Dan trokken ze hun wedstrijdkleding al aan in het eigen stadion en stapten zo in de bus. Na de wedstrijd ging het direct de omgekeerde weg en gingen ze in het eigen stadion douchen.”

Extra mooi

Dat RKTVV ging fuseren in 2017, was volgens Brocken onvermijdelijk. ,,Bij al die clubs liep het ledental hard terug. En dan is het ook lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Ach, zo gaan de dingen. Maar daarom is het extra mooi om straks op die reünie de oude verhalen weer te horen.”

De Boemel

Brocken hoopt dat er veel oudgedienden van RKTVV naar de reünie komen op vrijdag 9 september (van 16.00 tot 20.00 uur) in Stadstheater De Boemel. ,,We richten ons vooral op de oud-leden die voor 1975 zijn geboren. Anders wordt het wel een heel grote groep. Aanmelden kan via een mailtje naar Frank de Brouwer: fapmdebrouwer@gmail.com

Volledig scherm Oude foto RKTVV © RKTVV