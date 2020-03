Rhode staat voor zoveelste keer met lege handen

Zondag 5B SVG-coach onder de indruk van dugouts in Waspik: ‘Alsof ik bij PSV - Feyenoord zat’

19:49 SVG-coach Pieter Elias keek zondag zijn ogen uit bij The White Boys. De oefenmeester zag zijn ploeg met 6-0 verliezen, maar was wel onder de indruk van de faciliteiten in Waspik.