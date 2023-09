Richard de Beer terug bij SV Reeshof: ‘Fijn om weer zelf aan het roer te staan’

Ze trainen pas een week, maar in Vught wordt gedroomd van een be­kersprook­je in de KNVB-be­ker

Geloof het of niet, maar de kans bestaat dat Zwaluw VFC dit seizoen een bekerduel tegen een profclub speelt. De Vughtse amateurclub speelt dankzij de geweldige prestaties van vorig seizoen in de landelijke KNVB-beker. Dat de eerste ronde een taaie klus wordt, maakt ze in Vught niets uit. ,,Ik kan me er wel enorm druk over gaan maken, maar dat heeft geen zin.”