Riel-coach realistisch over eigen spel na 3-0 nederlaag: ‘Niet hoogstaand’

Zondag 4DRiel verloor zondag van Viola met 3-0. Na afloop was verliezend coach, Nick van Vugt, duidelijk over het vertoonde spel.

Viola – Riel 3-0 (0-0). 63. Michiel van Oss 1-0, 68. Justin Meeuwissen 2-0, 71. Tim Oomen 3-0.

,,De eerste helft waren we zoekende, maar in de tweede helft hebben we gedomineerd. We maken drie fantastische goals en de overwinning is gewoon verdiend. Elke week zie ik passie en strijd en nu wordt die ook beloond. Ja, dat hebben we wel even gevierd ja”, zei Viola-trainer Richard de Beer.

,,Ik denk dat het voetballend niet hoogstaand was vandaag. Wij hadden wat meer de bal, maar wisten geen echt grote kansen te creëren. Na de mooie 1-0 krijgen zij vleugels en valt het kwartje bij ons elke keer de verkeerde kant op. Snel vergeten en op naar zaterdagavond tegen GSBW”, zei Nick van Vugt, trainer van Riel.

WSJ – OVC’26 2-1 (1-1). 20. Bram van der Aa 1-0, 42. Andrew van de Wouw 1-1, 80. Ricardo Donders 2-1.

,,We trekken de lijn van de afgelopen weken door en dan zie je dat we ook gewoon van de koploper kunnen winnen. De overwinningen blijken dus het medicijn geweest te zijn. De jongens gaan zichzelf belonen en dat is natuurlijk fijn. Het was echt wel spannend, maar zeker op basis van de tweede helft wel een terechte overwinning”, zag WSJ-trainer Frank de Brouwer.

,,Ja we kwamen gewoon te kort vandaag. We waren niet scherp genoeg en zaten vaak niet goed in de duels. WSJ heeft het ook gewoon goed gedaan”, vond OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

GSBW – Chaam 1-0 (0-0). 86. Milan van Boxtel 1-0.

,,Een verdiende, maar zwaarbevochten overwinning. In de eerste helft waren we enorm slordig, maar dat herstelde we goed in de tweede helft. We schieten in beide helften uit de startblokken en moeten dan eigenlijk het verschil maken. Blij dat de goal valt en we de koppositie pakken”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Doordat Jong Brabant gelijkspeelde en OVC’26 verloor, staat GSBW nu bovenaan. Die plek delen de Goirlenaren wel met Spoordonkse Boys, maar het doelsaldo van GSBW is een fractie beter.

Were Di – Audacia 1-0 (0-0). 65. Sem van Eijck 1-0.

,,Bij rust had het al 3-0 moeten staan en dan voel je langzaam de angst erin kruipen. We gaven het al wel vaker uit handen, dus je merkt dat het in de ploeg sluipt. Onze keeper houdt ons nog op de been uiteindelijk met twee goede reddingen en ben blij dat we hem nu wel over de streep trekken. Dat het zo spannend blijft is wel onze eigen schuld”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Na vier keer op rij gelijk te spelen was daar eindelijk weer een overwinning voor Were Di.

RKDSV- Spoordonkse Boys 0-5 (0-2). 38. Jasper van Agt 0-1, 41. Thieu de Kroon 0-2, 59. Roel van Nunen 0-3, 70. Luc Roefs 0-4, 87. Luc Roefs 0-5.

,,Tot de dertigste minuut stond het goed bij ons, maar daarna ging het mis. Het is geen excuus, maar ik had op een speler na een totaal andere achterhoede dan vorige week. Maar bij hun klopt het van begin tot eind en ik denk dat Spoordonk wel de best voetballende ploeg is die ik tot nu toe heb gezien”, zei RKDSV-coach Frans Verbeek.

Gesta – Jong Brabant 2-2 (0-1). 45. Luuk Robben 0-1, 90+2 Tjark Oeben 2-2.

,,In de eerste helft maken we aanspraak op de overwinning en in de tweede gebeurt er vooral heel veel. Zij krijgen een dubieuze penalty en bij ons wordt een goal afgekeurd en in de laatste seconde pak je een punt. Het zit allemaal even niet mee en het voetbal is ook niet altijd even goed. Ik ben wel trots op de veerkracht die de jongens tonen”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.