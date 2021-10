Riel en GSBW houden elkaar in evenwicht in derby

Riel – GSBW 1-1 (0-0). 61. Robbert Swinkels 1-0, 78. Bradley Luijten (pen.) 1-1.

,,We gaan ons ontpoppen door de koning van de gelijke spelen, dat wordt de doelstelling voor het komend seizoen. Nee, dat is natuurlijk een grapje, maar het lijkt er wel op. Soms ben je blij met een punt en soms baal je dat je niet wint. Gisteren was het denk ik een terechte uitslag. In de eerste helft was GSBW echt beter. Ze hebben daar een kampioensploeg en dat was te merken. Mijn keeper Dave van Berkel heeft ons echt een aantal keer op de been gehouden. In de tweede helft knokte we onszelf eigenlijk in de wedstrijd. We gingen meer de duels aan en gingen meer vechten voor de tweede ballen. We komen denk ik verdiend op voorsprong en raken in de fase erna nog de lat. Dat is jammer, want GSBW wist het toen even niet meer. In de slotfase namen zij wat meer risico en probeerde wij hun uit de tegenstoot nog pijn te doen. Uiteindelijk komen ze gelijk door een penalty en in de slotfase was het even billenknijpen”, zag Riel-trainer Nick van Vugt

GSBW-trainer Patrick Marcelis kon leven met een punt: ,,In de eerste helft domineren wij de wedstrijd denk ik. We krijgen goede kansen op de 1-0, maar maken die niet. Hun keeper pakte twee keer echt fantastisch een bal. Dan speelt Riel zich wat meer in de wedstrijd en komen ze op 1-0. Een kwartier later komen we via een penalty gelijk en daarna doen we er alles aan om nog gelijk te komen, maar lukt dat niet helaas. Al met al een terechte uitslag denk ik.”

De wedstrijd Riel – GSBW werd net als vorig jaar naar de zaterdagavond verplaatst. Veel van de spelers kennen elkaar en zo kon er naderhand samen een feestje gebouwd worden. Omdat Riel geen verlichting op het hoofdveld heeft, werd de wedstrijd gisteren bij GSBW gespeeld.

Viola – WSJ 2-0 (0-0). 71. Chris Schellekens 1-0, 73. Tim Oomen 2-0.

,,De eerste helft creëren we 4 goede kansen maar zijn we in de eindfase te slordig in de keuzes. De 2e helft krijgt WSJ de eerste 5 minuten twee goede kansen maar daarna nemen we het initiatief weer over. We scoren snel 2 keer wat de knock-out was voor WSJ Een echte teamprestatie maar vandaag was mijn doelman Boyd Elen ongekend goed”, zegt Viola-trainer Dennis de Bruijn.

,,Ik denk dat Viola de eerste helft de grootste kansen had op de openingstreffer maar deze bleef uit. Wij begonnen de tweede helft goed met een schot op de lat, vervolgens valt hij een kwartier na rust aan de andere kant en een minuut later valt de 2-0. Een Domper, maar we bleven het proberen. Viola had echter een goede keeper in de goal”, vertelt WSJ-aanvoerder Bram van der Aa.

Chaam – Audacia 0-0 (0-0).

,,Geen winnaar in Chaam. Audacia heeft de kans laten liggen om te winnen vandaag. De eerste twintig minuten waren goed en creëerden ze diverse kansen. Daarna kwam de wedstrijd meer in evenwicht. De tweede helft begon met harde regenbuien en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Chaam kreeg kansen, maar Audacia misschien de grootste. Ook voor een leeg doel kregen we hem er niet in en zo eindigde de wedstrijd zoals die begon. De ervaren scheidsrechter Timmermans floot een prima wedstrijd”, vertelt Audacia-trainer Hans Richters.

Blauw Wit’81 – SV Reeshof 2-5 (2-2). 15. Mitch Jansen 0-1, 23. Rick Verschure 1-1, 34. Rian Geuze 1-2 36. Toby Netten 2-2, 57. Ryan Geuze 2-3, 61. Ryan Geuze 2-4, 79. Koen van de Otterlo 2-5.

,,Sinterklaas was vervroegd naar De Moer gekomen. We geven de goals echt enorm makkelijk weg, maar het spel was wel goed. Ik denk dat we bij rust eigenlijk met 2-0 of 3-0 voor moeten staan, maar door persoonlijke fouten gebeurt dat niet Na rust lijken we wel een gesmolten pakje boter en zij een scherp mes, want ze liepen er zo doorheen. Binnen vijf minuten krijgen we er twee om de oren. Daar gaan weer persoonlijke fouten aan vooraf en de jongens die daar staan zijn gewoon niet fit genoeg. We worden geklopt op scherpte en fitheid denk ik. Daarna daalt het niveau van het voetbal en maken zij er nog een voor de statistieken”, vertelt Blauw Wit’81-trainer Sofus de Rooij.

In de vergelijking met Sinterklaas kon Reeshof-trainer Jurgen Bouwens zich wel vinden: ,,Het was pakjesavond in de eerste helft ja, maar dan al in Oktober. Zij geven de goals makkelijk weg, maar wij ook. We waren in de eerste helft gewoon niet goed. Er was wel inzet, maar we waren zoekende in het creëren van kansen. In de rust zetten we het om en delen we al snel een mokerslag uit. De omzettingen pakte verschrikkelijk goed uit en we gingen beter voetballen. We wisten wat we moesten doen om de druk bij hun te leggen en konden zo drie punten pakken.”

OVC’26 – Gloria UC 3-0 (1-0). 15. Jordy van de Minne 1-0, 49. Michael Smulders 2-0, 60. Andrew van de Wouw 3-0.

,,We zijn heel blij met de drie punten en dat voelt raar om te zeggen. Met alle respect naar Gloria, maar deze wedstrijd moeten we gewoon winnen. Maar ik heb ven tevoren wel even gedacht van ja wie weet wat er gebeurt vanmiddag, misschien gaat het wel mis. Ik heb gewoon drie belangrijke spelers die geopereerd moeten worden, dus ik moet veel spelers bijvragen en dan maar puzzelen. We hielden Gloria in de eerste helft in de wedstrijd door het bij 1-0 te laten. Sommige jongens denken dat het dan al gespeeld is, maar dat is het nooit bij 1-0. Gelukkig maken we daarna snel de 2-0 en 3-0. Daarna krijgen we nog wat kansen, maar niet heel groot en zijn de drie punten binnen”, Vertelt OVC-trainer Rob van der Kaaij.