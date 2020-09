Riel heeft zijn eigen Sergio Ramos: ‘Wil me niet met hem vergelijken, maar ben de eerste die naar voren schuift’

Van Pelt ziet bij Sleeuwijk veel spelers afhaken: 'Kampioen zullen wij niet worden'

28 juni ,,Dit is toch wel een droom die uitkomt.’' Antoin van Pelt is vanaf komend seizoen de nieuwe coach van tweedeklasser Sleeuwijk en is daar zéér content mee. ,,Met mijn papieren is de tweede klasse het hoogst haalbare. Maar dat wil niet zeggen dat mijn doel bereikt is. Het begint nu pas.’’