Riel speelt dijk van wedstrijd tegen SV Reeshof

Riel – SV Reeshof 2-2 (1-0). 33. Dave Bastiaansen 1-0, 55. Desley Mathieu 1-1, 66. 2-1 (e.d.), 76. Koen van de Otterlo 2-2.

Riel-trainer Nick van Vugt was achteraf trots op zijn team: ,,We hebben vandaag echt een dijk van een pot gespeeld. In de eerste helft controleren we de wedstrijd en zijn we veel aan de bal. In de tweede helft lieten we nog steeds goed veldspel zien, maar geven we uiteindelijk de 2-2 te makkelijk weg en dat is jammer. Het was een spectaculair duel en voor de neutrale toeschouwer fijn om naar te kijken denk ik. Tegen voetballende ploegen komen we zelf ook meer aan voetballen toe en dan is het ook echt goed.”

,,Wij hadden niet onze dag vandaag. We zagen bij de warming-up al dat het niet lekker liep, maar Riel was ook gewoon goed. Zij hadden denk ik eerder recht op drie punten dan wij vandaag. De eerste helft waren we gewoon slecht en in de tweede helft iets beter, maar zij kregen grotere kansen. Waar het aan lag weet ik niet, maar het zat er niet in”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Berkdijk – WSJ 2-3 (1-1) 27. Daryll 1-0, 43. Mike van Engelen 1-1, 55. Harrie Hesselberth 1-2, 85. Roy Rombouts (pen.) 2-2, 86. Mohammed Albaki 2-3. Rood: speler van WSJ.

,,We zijn erg blij met de drie punten. We hebben het er deze week over gehad dat we meer als een team moeten gaan voetballen en dat heb ik hier en daar wel gezien. In de eerste twintig minuten krijgen vier grote kansen en moeten we de wedstrijd dood maken, maar dat laten we na. Dan is er in de rust eigenlijk niks aan de hand en ook nu rust niet, maar nadat we op voorsprong komen gaat het weer mis. Dan vergeten we te voetballen en wordt het onderling ook weer een rotzooitje. Gelukkig maken we nog de 2-3 en konden de drie punten mee naar huis”, zei WSJ-trainer Frank de Brouwer.

In de 85e minuut benutte Roy Rombouts een strafschop en bracht Berkdijk op gelijke hoogte met de Tilburgers. Bonus: een speler van WSJ werd van het veld gestuurd vanwege commentaar op de leiding. “We waren euforisch, dachten in de slotfase te vlammen. Maar een verslapping werd ons een minuut daarna fataal”, aldus speler Aron van Seeters.

Bijzonderheid: Voor Pieter Elias, trainer van Berkdijk, zat er een bijzonder tintje aan dit duel: vorig seizoen was de Tilburger nog trainer van WSJ.

Viola – Gloria UC 0-0.

Het was geen enerverende voetbalmiddag in Alphen: ,,Wij hadden meer de bal, maar creëerde te weinig. We hebben eigenlijk niks weggegeven, maar kregen zelf ook maar twee of drie kansjes. In zo’n derby speelt er misschien ook een stukje spanning mee, ik weet het niet. Zo’n wedstrijd kan wel nog alle kanten op, maar er gebeurde gewoon te weinig voor de goal aan beide kanten”, zei Viola-trainer Richard de Beer.

John Janssens, trainer van Gloria UC, was het daarmee eens: ,,Het zat er aan beide kanten gewoon niet in vandaag. Ik heb gelukkig wel wat herstel gezien na de nederlaag tegen Were Di, maar het speelde zich vandaag vooral op het middenveld af en dan is dit een terechte uitslag.”

Chaam – OVC’26 0-3 (0-3). 14. Kenny Staps 0-1, 21. Shuburney Rosaria 0-2, 26. Andrew van der Wouw 0-3.

Rob van der Kaaij, trainer van OVC’26, was ondanks de overwinning gematigd tevreden: ,,In de eerste 25 minuten zijn we fenomenaal. Positiespel was erg goed, combineren veel en creëren wel zeven of acht grote kansen. Buiten die kansen maken we dan drie doelpunten en dan is het eigenlijk al gespeeld. Daarna zakken we echter helemaal in en denken ze dat ze er al zijn ofzo. Ik snap het wel, maar ik vind dat je dan moet laten zien wat je waard bent en het maximale eruit moet halen. De uitslag ben ik tevreden mee, maar niet echt met het vertoonde spel na de 0-3.”

Were Di – GSBW 0-4 (0-3). 24. Melvin de Laat 0-1, 44. Melvin de Laat 0-2 45. Melvin de Laat 0-3, 73. Dion van Loon 0-4.

,,Naar mijn mening een geflatteerde uitslag. Ze hebben zeker terecht gewonnen, maar ik denk dat 2-4 een betere weerspiegeling van het spel was geweest. We hebben een prima wedstrijd gespeeld, maar we krijgen de 0-2 en 0-3 op een heel ongelukkig moment tegen. Dan is de wedstrijd eigenlijk gelopen, maar we blijven wel voetballen als een team en daar was ik vooral heel blij mee”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

Patrick Marcelis was blij met wat zijn ploeg liet zien: ,,Na vijf minuten konden we al met 0-2 voorstaan, maar dat duurde toch nog tot de 24e minuut. We waren echt goed in de eerste helft en we gaan er elke week op vooruit. Na de 0-3 gingen we wat meer mee in het spel van Were Di en ik hoop dat we in de toekomst dan ons eigen spel kunnen blijven spelen en nog meer goals kunnen maken. Maar ik denk dat we vandaag een stuk beter waren en dat gaf me de ruimte om de 17-jarige Theo Flipovic te laten debuteren. Hij deed het goed end at is wel een leuke bijkomstigheid bij zo’n overwinning.”

VCB – Gesta 1-2 (0-1). 70. Noah van Overveld 1-1.

,,Had veel meer ingezeten voor ons vandaag. Zij hebben drie kansen en maken er twee. Dat is ook een kwaliteit, maar het was wel eenrichtingsverkeer vandaag. We spelen tachtig procent van de tijd op hun helft, maar hij wilde er niet in. Iedereen op het complex dacht dat wij de drie punten gingen pakken, maar dan maken zij hem. Ik ben heel blij met wat ik gezien heb, maar ik hoop dat er ook een keer punten komen als beloning”, zei VCB-trainer Mathieu van der Steen.

Jong Brabant – Blauw Wit’81 1-1 (1-1). 32. Toby Netten 0-1, 43. Floris Ermen 1-1.

Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard was trots op zijn ploeg ondanks het gelijke spel: ,,Ik heb een fantastische groep die er echt hard voor werkt, maar je hebt wel eens een zondag dat de bal er niet in wil en dit was zo’n zondag. We waren voetballend beter en kregen meer kansen, maar het bleef hierbij. Later in het seizoen zal je wel een keer een zondag hebben dat het voelt alsof je meer krijgt dan je verdient, dus dat heft elkaar wel op.”

,,Ik vond het een terechte uitslag. Zij hadden momenten dat ze de wedstrijd naar zich toe konden trekken, maar wij ook denk ik. We hebben wat kansjes gehad, maar onze keeper heeft ons ook een aantal keer goed op de been gehouden. De afgelopen wedstrijden ging het mis in de openingsfase en dat was vandaag gelukkig niet. De inzet en beleving was ook goed en daar ben ik blij mee”, zei Blauw Wit’81-trainer Sofus de Rooij.

