Riel-speler Swinkels laat klasse zien met prachtige panenka

Riel – Tuldania 2-1 (1-0). 42. Robbert Swinkels 1-0 (pen.), 65. 1-1, 82. Bart Rutten 2-1.

,,Het niveau van de afgelopen weken hebben we zeker niet gehaald vandaag en we waren ook niet persé de bovenliggende partij, maar we hebben we de kansen gecreëerd. Als je de mindere wedstrijden ook gaat winnen is dat natuurlijk lekker en ook na twee nederlagen zijn drie punten fijn voor het vertrouwen”, zei Riel-trainer Nick van Vugt.

Robbert Swinkels had geen last van zenuwen bij zijn penalty. Hij deed namelijk een panenka en zette zijn ploeg zo op voorsprong. De overwinning werd in de kantine nog goed gevierd want het was namelijk Oktoberfest bij Riel.

WSJ – RKDSV 3-3 (2-1). 2. Mohamed Albaki 1-0, 35. Rens Timmermans 1-1, 43. Mitch Jansen 2-1, 46. Aiden Welten 2-2, 70. Ricardo Buster 3-2, 75. Tijn Janssen 3-3.

,,We moeten hier vandaag gewoon winnen. Sommige kansen verbaas je je over dat ze er niet in gaan in plaats van wel. De scherpte miste vandaag en hebben vandaag van onszelf verloren”, zei RKDSV-trainer Frans Verbeek. WSJ-coach Frank de Brouwer was vooral blij met het eerste punt van het seizoen: ,,Het eerste punt is natuurlijk altijd goed voor het vertrouwen en ik hoop dat doorwerkt.”

Jong Brabant – GSBW 2-0 (2-0). 12. Bram Vugts 1-0, 19. Luc Spierings 2-0.

,,We waren erg effectief in de eerste helft en maken zo twee goede goals. De jongens werken hard voor elkaar en daar geniet iedereen van. We zitten ook wel in de fase dat alles meezit, want GSBW krijgt wel kansen en we halen nog een bal van de lijn. Maar ondanks mijn jonge ploeg maken we de wedstrijd volwassen dood”, vond Jong Brabant-coach Boy van den Bogaard.

Door de overwinning in de topper is Jong Brabant nu officieel koploper. Door een minimaal verschil in het doelsaldo van een blijft de ploeg uit Berkel-Enschot OVC’26 voor.

Gesta – Were Di 1-1 (0-0). 76. Jaap van Mil 0-1 (pen.), 79. 1-1.

,,We moeten vandaag gewoon winnen. Wij krijgen misschien wel tien opgelegde kansen en zij in de tweede helft maar een, maar die maken ze dan wel. Buiten topscorer Joep Kuijpers staan er maar weinig mensen op en daar moeten we aan werken. We zijn namelijk de baas op het veld , maar het resultaat ontbreekt”, zei Were Di-coach Ivo Bouckaert.

Were Di kreeg tot nu toe de minste goals tegen van alle clubs in de competitie: 4. Daar tegenover staat echter dat de ploeg op een gedeelde laatste plaats staat als het gaat om gemaakte doelpunten.

SV Reeshof – OVC’26 2-4 (2-0). 25. Tom Siliakus 1-0, 35. Ruben Kori 2-0, 47. Kenny Staps 2-1, 51. Kenny Staps 2-2, 65. Nasradine El Haddadi 2-3, 85. Nasrine El Haddadi 2-4. Bijzonderheden: Rood: 45. Roy Staps (Reeshof, twee keer geel), Gemiste penalty: 45. Mitchell van Zelst (OVC’26).

,,Dit was terecht. In de tweede helft maken we echt geen aanspraak op de overwinning. Met tien man waren we niet in staat dit OVC’26 bij te benen. Als we vlak voor rust geen rood krijgen hebben we denk ik echt iets om voor te voetballen, maar helaas”, zag Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Roy Staps kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart en kon dus gaan douchen. Ondanks dat de penalty die volgde werd gemist door Mitchell van Zelst lijkt het wel de inleiding voor van de nederlaag.

Spoordonkse Boys – Audacia 1-0 (0-0). 74. Roel van Nunen 1-0.

,,Het was een derby met alles erop en eraan. Er was veel passie en strijd en de gelukkigste wint uiteindelijk denk ik. Wij raken in de eerste helft de paal, maar zij raken in de slotfase nog de onderkant van de lat. Voetballend was het niet altijd even goed, maar er was enorm veel passie en strijd”, zei Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

Jeugdspeler Stan van Kroonenburg kwam in de zeventigste minuut in het veld en liet zich meteen gelden. Hij gaf de assist bij de enige goal van de wedstrijd. Roel van Nunen schoot die binnen en bezorgde zijn ploeg zo de drie punten. Vorige week was hij ook al belangrijk met twee doelpunten.