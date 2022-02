Riel wint voor het eerst; koploper Reeshof laat punten liggen tegen laagvlieger

Audacia – Riel 1-4 (0-2). 19. Robbert Swinkels 0-1, 38. Sherdi Gordon 0-2, 61. 1-2, 76. Serge van den Corput 1-3, 90+1. Serge van den Corput 1-4.

,,Je zag vandaag vanaf minuut één de echte wil om te winnen bij de ploeg. Er waren veel duels en vaak waren ze ook lekker scherp. Afgelopen week hebben we het gehad over de wil om te winnen en dat had effect. We waren voetballend goed, maar we leverden ook strijd. Eindelijk is de eerste overwinning binnen. Dit is echt een boost voor het team”, vertelde Riel-trainer Nick van Vugt.

Blauw Wit’81 – Were Di 9-2 (6-0). 2. Winston van Dijk 1-0, 6. Frank van Beek 2-0, 12. Thimo Netten 3-0, 27. Frank van Beek 4-0, 38. Winston van Dijk 5-0, 43. Thimo Netten 6-0, 52. Lars Kranenveld 6-1, 61. (e.d) 7-1, 62. Sam Kemmeren 8-1, 65. Lars Kranenveld 8-2, 77. Bas Jansen 9-2.

,,Het krachtsverschil was te groot vandaag. Zij kregen wel wat kansen in de openingsfase, maar wij maakten de goals. We wisten dat we enigszins favoriet waren en dat kwam er gelukkig ook uit. In de rust zeiden we nog tegen elkaar dat we graag de tien wilde halen en de nul wilde houden, maar dat is helaas allebei niet gelukt. Dus het kan altijd beter, maar na twee maanden onderbreking mag ik natuurlijk niet klagen”, vertelde Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij.

Were Di-trainer Ivo Bouckaert was vooral onder de indruk van de voorhoede van de tegenstander. ,,Hun voorhoede was echt heel goed, misschien wel op het niveau van Reeshof. We kregen de eerste kans van de wedstrijd, maar de corner die zij kregen uit de tegenaanval was meteen de 1-0. Daarna kregen wij nog een paar kansen, maar scoorde zij ook nog een paar keer. Het was in verdedigend opzicht, en dan bedoel ik niet alleen de verdedigers, waren we echt abominabel slecht vandaag. Dit kwam ook mede doordat we elke week in een andere samenstelling spelen. We moeten elke week maar weer opnieuw beginnen en proberen een resultaat te halen.”

SV Reeshof – Gloria UC 1-1 (1-0). 34. Tom Siliakus 1-0, 88. Max van Wijnen 1-1.

,,Eerste helft waren we goed, maar in de tweede helft gaat het tempo omlaag en creëren we niks meer. Zij krijgen één kans en die gaat erin. We hebben gewoon niet het niveau gezien dat we wilde en de wissels pakte ook niet goed uit”, vertelde een teleurgestelde Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Gloria-trainer John Janssens was blij. ,,Ik had niet gedacht dat we hier punten zouden halen nee. Het was heel moeilijk, maar door heel compact te staan hebben we toch een punt kunnen halen. Het was niet echt gelijk opgaand en ik denk dat zij de terechte koploper zijn. In de tweede helft ging ik even met vier spitsen spelen en dat had nut.”