Rijen-coach hekelt scheidsrechter: ‘Wat een one-man-show’

eerste klasse B Sarto wint met jeugdkee­per op goal: eerste doelman verslaapt zich en tweede met hersen­schud­ding eraf

18:12 Bij het Tilburgse Sarto was het zondagmiddag een rommeltje onder de lat. De eerste keeper had zich verslapen en de tweede viel uit. Gelukkig had trainer Dekkers nog een troef achter de hand.