Rijen is op zoek naar vorm en vertrouwen: ‘Wachten op een goede wedstrijd’

Ambitieuze Alem-spits Mart van Boxtel: ‘Ik wil zo snel mogelijk in de derde klasse spelen’

25 april Veertien doelpunten maakte Mart van Boxtel dit seizoen voor Alem. Mede dankzij die treffers is de vierdeklasser nog altijd in de race voor een plek in de nacompetitie.