Rijen verliest na tijdelijk gestaakte wedstrijd in Weert: opstootje en publiek op het veld

Moment van de wedstrijd: Na ongeveer een uur spelen sloeg de vlam in de pan en werd het duel twintig minuten stilgelegd. ,,De scheidsrechter floot niet meteen na een overtreding van ons, toen raakte Wilhelmina geïrriteerd”, zei Rijen-coach Max Raeven. ,,Er volgde een opstootje en een speler van hen kreeg direct rood na het maken van een slaande beweging. Op weg naar de kleedkamer was er wat intimidatie tussen hem en het Rijen-publiek, waarna Wilhelmina-supporters het veld opkwamen.‘’

Bijzonderheid van de wedstrijd: Rijen knokte voor wat het waard was en kreeg kansen, maar verzilverde die niet. ,,Een kopbal van Jordi Doms belandde op de lat. Zonde, want we hebben alles gegeven om nog tot 2-2 te komen”, besloot Raeven.

Moment van de wedstrijd: Na de 2-0 van Swaanen net na rust was de wedstrijd beslist. ,,Gelukkig kwamen we op voorsprong, want met dit weer is op achterstand komen een probleem”, aldus Oirschot-coach Piet Drijvers. ,,Dan loop je achter de feiten aan en dat is in deze hitte niet te doen.”