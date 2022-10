Rijst en kip doen wonderen: Blauw Geel bekert verder en treft misschien wel de zwager van de trainer

Overzicht Trainers­car­rou­sel amateur­voet­bal | Ben Hoek verlaat Alem aan het einde van het seizoen

De trainerscarrousel in het Brabantse amateurvoetbal draait volop. Wie is nog niet uitgekeken op zijn groep en wie is toe aan een nieuw avontuur? Je leest het in dit overzicht.

3 oktober