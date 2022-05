RKDSV heeft in fysieke wedstijd genoeg aan vroege goal van Bastings en houdt aansluiting in derde periode

Vierde klasse ERKDSV heeft nog een kans om iets van het seizoen te maken en dat is derde periode. Er moest gewonnen worden van het stugge SDO'39 en dat lukte. Sven Basting werd de matchwinner door binnen tien minuten de eerste en enige goal van de wedstrijd te maken. In de derde periode heeft de ploeg van Frans Verbeek nu een achterstand van drie punten en is alles dus nog moelijk.

SDO’39 – RKDSV 0-1 (0-1). 9. Sven Basting 0-1.

RKDSV kwam vanmiddag al na negen minuten op voorsprong tegen SDO’39. Sven Bastings kapte vanaf de rechterflank naar binnen en zag zijn schot, na een aanraking, in het doel verdwijnen. Daarna werd er niet meer gescoord.

,,Het was echt krachtpatservoetbal. SDO speelde met vijf man achterop en speelde heel erg fysiek”, vertelt RKDSV-coach Frans Verbeek. Hij vervolgt: ,,We kwamen daardoor moeilijk in het spel, maar gelukkig deed SDO in de eerste helft aanvallend weinig.” Na rust kreeg SDO wel nog enkele kansen, en liet RKDSV’er Jorn Verhoeven de kans op de 0-2 liggen (zijn schot ging via de de paal naast).

Tuldania – Vessem 0-3 (0-2). 1. 0-1, 24. 0-2, 47. 0-3.

Tuldania kwam vanmiddag al binnen één minuut op achterstand. Na 24 minuten viel zelfs al de tweede treffer van de bezoekers. Direct na rust sloeg Vessem weer toe, en deelde daarmee de ‘knock-out’ uit. Jens Hesselmans kreeg wel nog wat kansen namens Tuldania, maar dat mocht niet baten. ,,Vessem bleek een maatje te groot voor Tuldania”, aldus Tuldania-coach Kees Mollen.

HMVV – Hulsel 1-3 (1-1). 18. Joris van der Heijden 0-1, 43. Dirk Versteijnen 1-1, 65. Lars Verspaandonk 1-2, 75. Tom Roest 1-3.

Hulsel kwam na een kleine twintig minuten via Joris van der Heijden op voorsprong in Hooge Mierde. ,,Daar ging een foutje aan vooraf”, aldus HMVV-elftalleider Johan Luijten, ,,maar gelukkig gingen we rusten met een 1-1 tussenstand door een treffer van Dirk Versteijnen.”

Na de pauze voetbalde Hulsel een stuk slimmer dan de thuisploeg. Door twee counters van Lars Verspaandonk en Tom Roest werd er een 1-3 eindstand op het scorebord gezet. Hulsel-speler Stef Roymans: ,,We speelden met vijf man in de verdediging, lieten HMVV het spel maken en loerden zelf op de counter. Drie keer konden we counteren, en drie keer ging de bal in het netje.” Luijten heeft er een hard hoofd in: ,,Ik heb een zure kut dag. Er werd lomp gevoetbald door HMVV, er was geen afwerking en geen spirit.”

ZSC – Spoordonkse Boys 2-0 (2-0). 6. 1-0, 43. 2-0.

Spoordonkse Boys had enorm veel moeite met het fysieke en verdedigende spel van de thuisploeg. ,,Daarnaast was het veld te vergelijken met een opgedroogd weiland waar door de week koeien op grazen”, vertelt een balende Spoordonkse Boys-coach Coen Vos.

Hoewel het veldoverwicht in het voordeel van de Boys was, en de ploeg van Vos vijftien corners kreeg, werd er niet gescoord. Vos: ,,We moeten deze pot snel vergeten en op naar de volgende.”