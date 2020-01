RKDSV - OVC’26 in Tilburgs voordeel beslist: ‘Ambiance van amateurvoetbal was ver te zoeken’

Vierde klasse D

RKDSV – OVC’26 2-3 (1-2). 23. Bram van Gessel 1-0, 28. Mitchel van Zelst 1-1 (pen.), 43. Niek van den Weerdenburg 1-2, 61. Bram van Gessel 2-2, 90+2. Andrew van de Wouw 2-3.

,,We speelde heel goed vandaag vond ik. Dan is het jammer dat we hem zo laat pas over de streep trekken. In de eerste helft werden er twee doelpunten afgekeurd en kwamen we op achterstand, maar lieten we de kopjes niet hangen. Na de 2-2 kwamen we wel even in een mindere fase. We keerden ons een beetje tegen de scheids omdat ook in de tweede helft een zuiver doelpunt werd afgekeurd. Gelukkig winnen we in de laatste minuut nog via Andrew”, zei OVC’26-coach Rob van der Kaaij.

RKDSV-coach Frans Verbeek was niet blij met de nederlaag. ,,We verdienen vandaag niet om te winnen hoor, maar ook zeker niet om te verliezen. Bij het winnende doelpunt wordt mijn speler gewoon met twee handen opzijgezet, maar de scheids laat het door gaan en dan verlies je. Ja dat snap ik echt niet hoor. Lijkt wel alsof scheidsrechters schrik hebben om OVC te fluiten. De ambiance van het amateurvoetbal, waar we het voor doen, was vandaag ver te zoeken en dat is heel jammer.”

Vierde klasse C

Blauw-Wit’81 – Terheijden 0-1 (0-1).

,,We waren verre van compleet vandaag, dus het was een beetje puzzelen. In de eerste helft was het enorm slap en kregen we misschien een grote kans en dat was het. In de tweede helft gingen we wat meer vechten en dat hiep. We kregen wat meer kansen, maar het zat niet mee en het bleef bij 0-1”, zei Martijn Claasen, aanvoerder van Blauw-Wit’81.

Terheijden eindigde de wedstrijd met tien man. In de laatste paar minuten kreeg er iemand rood, maar van de overtal situatie kon de thuisploeg niet profiteren.

Vierde klasse F

Vorstenbossche Boys - Boxtel 3-3 (0-0). 53. 0-1, 70. Daan de Wit 1-1 (pen.), 70. Jouk Raijmakers 2-1, 81. 2-2, 88. 2-3, 90+1. Rick Dortmans 3-3.

Het venijn zat in de staart voor Vorstenbossche Boys bij het thuisduel met Boxtel. ,,Uiteindelijk mogen we nog blij zijn met een punt, maar alles bij elkaar had er toch wel meer in gezeten. We hadden op voorsprong moeten komen. Qua positiespel zag het er in ieder geval prima uit wat we lieten zien”, vond Vorstenbossche Boys-coach Dennis Meijer.

RKKSV - Avesteyn 0-2 (0-1). Rens van Vugt 0-1, 58. Joost Goijaarts 0-2.

Avesteyn nam op bezoek bij laagvlieger RKKSV direct het initiatief en won volgens trainer/coach Hugo van de Sande verdiend met 0-2. ,,Het duurde even voordat de eerste bal in het netje lag. Van de andere kant hebben we ook nauwelijks wat weggegeven.”

HHC’09 – OSC’45 2-2 (1-1) 24. Bram Vermeulen 1-0, 42. 1-1, 75. 1-2, 85. Umit Buyuk 2-2. Rood: 24e minuut twee spelers van OSC’45. 75. Berat Köse van HHC’09 (twee keer geel).

Bestuurslid Bert Kops heeft in zijn leven al heel wat wedstrijden meegemaakt. Doorgewinterd dus, iemand die door allerlei verwikkelingen in het veld, al dan niet geacteerd, niet snel zijn wenkbrauwen op zal trekken. Maar gistermiddag deed hij dat wel degelijk. ,,Bram Vermeulen scoorde een heel mooi doelpunt”, vertelt Kops. ,,Maar daar was ik niet echt van onder de indruk. Zie je wel meer. Toen de bal richting de middenlijn ging voor de aftrap, schold een speler van OSC de scheidsrechter uit. Die pikte dat natuurlijk niet, dus trok hij een rode kaart. Een ploeggenoot raakte over de rooie, ging met die speler op de vuist. En, en dat had ik dus nog niet eerder gezien, die kreeg ook rood. Heel apart.”

HHC’09 wreef zich in de handen: een 1-0 voorsprong verdedigen tegen negen spelers moet toch geen al te grote opgave zijn. ,,Tot halfweg de eerste helft hadden we niet veel te duchten van OSC, maar kennelijk putten ze krachten uit die rode kaarten. We kregen het heel erg lastig, de gelijkmaker die voor de rust viel was terecht.”

Het werd nog erger voor de thuisclub. Na de hervatting nam het negental uit Den Bosch een voorsprong. Bovenal: Berat Köse pakte zijn tweede gele kaart, dus het grote numerieke overwicht was aardig gereduceerd. Uiteindelijk voorkwam de gastheer dat het met schaamrood op de kaken de kleedkamer opzocht. Te danken aan Umit Buyuk.

Vierde klasse G

HMVV-SDO’39 2-2 (1-0). 40. Pieter Michelbrink 1-0, 50. Michel Jansen 1-1, 56. Thijs Spierings 1-2, 79. Ron Jansen 2-2. Bijzonderheid: 67. Directe rode kaart voor Mark Verstijnen (HMVV) wegens natrappen.

HMVV en SDO’39 maakten er een spectaculaire derby van, die verdiend in een gelijkspel eindigde. De club uit Hooge Mierde was in eerste helft de betere ploeg en spaarde de buurman uit Lage Mierde door slechts éénmaal te scoren. Maar toen SDO’39 door een bliksemstart na rust langszij kwam en tien minuten later ook nog de voorsprong greep, was het duel ineens totaal gekanteld. Tot overmaat van ramp kwam HMVV ook nog eens met tien man te staan, nadat Mark Verstijnen terecht rood kreeg voor natrappen, maar de thuisploeg gaf niet op. Dankzij de scorende spits Ron Jansen sleepten de blauw-witten een terecht punt uit het vuur in de vermakelijke derby, die eerder dit seizoen al tweemaal was afgelast.