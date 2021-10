RKDSV-trainer vergelijkt zijn vierdeklasser met PSV tegen Willem II: ‘Dit was precies hetzelfde’

vierde klasse EWie vorige week Willem II - PSV heeft gemist kreeg zondagmiddag een herkansing bij RKDSV. Volgens RKDSV-coach Frans Verbeek had zijn ploeg veel weg van PSV tegen de Tilburgers. Geweldig voetballen, maar niet scoren. Raoul Isalin was ook meteen de Eran Zahavi van RKDSV. Hij scoorde in het goede en eigen doel.

RKDSV – Steensel 1-3 (1-1). 25. Raoul Isalin 1-0, 43. 1-1, 46. Raoul Isalin 1-2 (E.D.), 74. 1-3.

,,Heb je vorige week Willem II – PSV gezien,” vraagt RKDSV-coach Frans Verbeek na de wedstrijd. ,,Nou, dit was precies hetzelfde. Wij voetbalden enorm sterk, alleen in de afronding hadden we een enorme offday.” Na 25 minuten komt RKDSV uiteindelijk via Raoul Isalin op een 1-0 voorsprong. Verbeek: ,,Maar we hadden eigenlijk al drie keer moeten scoren. Net voor rust countert Steensel zich pijlsnel naar 1-1.”

In de rust gaf Verbeek zijn elftal de opdracht mee om afstand te gaan nemen van de tegenstander. Het duurde echter nog geen hele minuut, of Isalin – de maker van de 1-0 – gaf de bal het laatste tikje in de verkeerde goal: 1-2. In minuut 55 leek RKDSV de gelijkmaker tegen de touwen te schieten, maar werd deze toch afgekeurd. ,,Wij stonden helemaal klaar voor de aftrap. Op dat moment besluit de scheidsrechter toch met de grensrechter te gaan overleggen. Met een voor mij onduidelijke reden, ging er een streep door die goal,” aldus Verbeek.

Een kwartier voor tijd maakt Steensel opnieuw een treffer na een goed uitgevoerde counter. Verbeek, die gefrustreerd is van de uitslag, heeft uiteindelijk wel complimenten over voor zijn tegenstander: ,,Ze hebben deze counter-speelstijl echt formidabel uitgevoerd.”

Bergeijk – Spoordonkse Boys 2-0 (1-0). 17. 1-0, 47. 2-0.

Op Sportpark De Bergerheide begon de wedstrijd in evenwicht. Spoordonkse Boys-coach Coen Vos zag dat de elftallen voetballend niet voor elkaar onderdeden. ,,Maar in de efficiëntie van het afronden, werd het verschil vandaag gemaakt,” analyseert Vos. Na een dik kwartier kwam Bergeijk op voorsprong via een afstandsschot.

Vos: ,,En net na rust schoot diezelfde jongen een vrije trap in één keer binnen. Daarna lukte het ons niet meer om daar iets tegenover te stellen.”

Riethoven – Hulsel 2-1 (1-0). 14. 1-0, 72. Tom Roest 1-1, 90+6. 2-1.

Binnen het kwartier keek Hulsel vanmiddag al tegen een achterstand aan tegen Riethoven. Een kwartier voor tijd kwam het elftal van trainer Wim Hoeben langszij: Tom Roest schoot de bal voorbij de Riethoven-doelman. Hoeben: ,,Daarna bleven er kansen volgen voor beide elftallen. Maar, net als vorige week, krijgen wij de tegengoal weer diep, diep in blessuretijd.”

De Raven – SDO’39 4-0 (2-0). 13. 1-0, 33. 2-0, 66. 3-0, 89. 4-0.

,,De uitslag 4-0 is wel wat overdreven,” vertelt SDO-coach Tom van den Steen. ,,We hadden wel een goed spel, maar in de zones van de waarheid was het telkens net niet genoeg.” Na een halfuur voetbal moest de formatie van Van den Steen al twee keer incasseren. ,,Dan ga je drukken. Als de aansluitingstreffer niet valt, komt er op een gegeven moment toch een tegenprik komt die de doodsteek oplevert.” Net voor tijd kwam De Raven, die het op sociale media zelf een geflatteerde uitslag noemt, ook nog op 4-0.