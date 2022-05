RKDSV weet kansen niet te benutten en speelt gelijk, Cito kan na nederlaag kampioenschap vergeten

Twee weken geleden vond er een vervelend incident plaats in de wedstrijd tussen Steensel en RKDSV, waarbij een speler van de thuisploeg zijn scheenbeen brak. In goed overleg is besloten om de wedstrijden de staken en op een ander tijdstip uit te spelen. Uiteindelijk eindigde het duel, onder toeziend oog van het slachtoffer, in een gelijkspel. De wedstrijd van Cito moest worden overgespeeld omdat het een geschorste speler had opgesteld. Het duel ging verloren, waardoor het kampioenschap nu niet meer haalbaar is.

Vierde klasse E:

Steensel - RKDSV 2-2 (0-1) 12. Van Gestel 0-1, 70. Isalin 0-2, 71. 1-2, 90, 2-2

Twee weken geleden werd het duel stilgelegd, omdat een speler van Steensel zijn scheenbeen brak. Nu werden de overige 68 minuten gespeeld, met de geblesseerde speler als toeschouwer. ,,We hebben hem een fruitmand gestuurd en waren blij dat hij vandaag aanwezig was”, zegt RKDSV-trainer Frans Verbeek. ,,Het is alleen jammer dat we geen overwinning hebben geboekt vandaag, want de kansen waren er. Op deze manier gaat het seizoen als een nachtkaars uit.”

Vierde klasse H:

Cito - NLC’03 1-2 (1-1) 36. Van Boxtel 0-1, 55. Arslan 1-1, 75. 1-2 Van Boxtel

De wedstrijd tussen Cito en NLC’03 vond een paar weken geleden al plaats, maar moest worden overgespeeld omdat Cito een geschorste speler had opgesteld. Dat pakte goed uit voor NLC’03, want dit keer wisten ze de wedstrijd wel te winnen en voorkomen ze rechtstreekse degradatie. ,,We gingen er vandaag met een onbevangen gevoel in”, zegt NLC-trainer Willem van Kreij. ,,Over de hele wedstrijd was het denk ik wel terecht. Bij Cito speelden een aantal basisspelers niet, dus dat zat ook niet tegen.”

Door de nederlaag tegen NLC, en het punt dat ze in mindering kregen voor het opstellen van de geschorste speler, kan Cito het kampioenschap definitief vergeten. ,,We richten ons al een tijdje op de play-offs en hebben geen risico genomen met jongens die pijntjes hadden”, geeft Cito-trainer Yavuz Demirci aan. De trainer van Cito zat naar twee verschillende wedstrijden te kijken. ,,Buiten onze wedstrijd was er nog een wedstrijd gaande tussen de assistent-scheidsrechters. Ze deden wie het vaakst voor buitenspel kon vlaggen. Daarin was de stand wel gelijk”, zegt Demirci.