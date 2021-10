RKDSV wint in matige wedstrijd met 0-3 van Waalre

vierde klasse EWie opzoek was naar goed voetbal was zondag bij Waalre - RKDSV op het verkeerde adres. Ondanks het slechte voetbal werd er wel drie keer gescoord.

Waalre – RKDSV 0-3 (0-1). 33. Melvin Timmermans 0-1, 51. Jurre de Kort 0-2, 60. Tim Prijt 0-3.

Het was een matige wedstrijd op Sportpark Hoeveland. Althans, zo omschreef RKDSV-coach Frans Verbeek het duel tussen Waalre en zijn RKDSV. Beide teams hadden veel balverlies, maar mondjesmaat waren er kleine kansen voor beide elftallen. ,,Pas na 20 minuten gingen wij beter ons best doen”, aldus Verbeek. ,,Na een dik halfuur resulteerde dat ook in de openingstreffer van Melvin Timmermans, na een mooie assist van Sven Basting.” Diezelfde Timmermans moest kort voor rust gewisseld worden, hij viel uit met een blessure.

In de tweede helft verdubbelde Jurre de Kort al snel de Diessense voorsprong. Verbeek: ,,We bleven aandringen en na een uur zorgde invaller Tim Prijt, die zijn lichaam goed gebruikte, voor de 3-0. Voetballend waren we helemaal niet op ons best, maar we hebben wel drie punten. Dat is fijn!”

SDO’39 – Vessem 0-1 (0-0). 45. 0-1.

Voor SDO’39 bleek Vessem vandaag een maatje te groot, moest SDO-coach Tom van den Steen concluderen: ,,Maar we hebben ze alsnog goed tegenstand geboden en qua inzet valt mijn jongens zeker niets te verwijten.” Een aderlating voor de thuisploeg was het uitvallen van Tijs Spierings met een hamstringblessure.

In de slotfase van de wedstrijd zag Van den Steen zijn ploeg wat meer drukken: ,,Maar ook dit leverde niet echt grote mogelijkheden op. Een puntje zat er misschien wel in. Echter is dit een verdiende overwinning voor Vessem.”

Spoordonkse Boys – ZSC 3-0 (1-0). 17. Thieu de Kroon 1-0, 60. Stan van Kroonenburg 2-0, 85. Stan van Kroonenburg 3-0.

Na zeventien speelminuten opende Spoordonkse Boys de wedstrijd tegen ZSC. Vanuit een corner kopte Ties Raaijmakers een bal door op Thieu de Kroon, die op zijn beurt de bal voorbij de ZSC-keeper kopte. Pas na een uur voetbal werd de Spoordonkse voorsprong verdubbeld. Stan van Kroonenburg schoot raak na een mooie steekpass van Joep Verhagen.

Diezelfde Van Kroonenburg was kort voor tijd ook goed voor de derde treffer voor het elftal van trainer Coen Vos: ,,Bij een vrije trap bewoog hij vanuit de muur, waardoor hij de bal kon aannemen en ook mocht scoren. Dat deed hij goed. Overigens schoot Jasper van Agt twee keer een vrije trap recht óp in plaats van in de kruising, dat was wel jammer.”

Het duel tussen Spoordonkse Boys en ZSC werd niet vandaag, maar donderdag gespeeld. Dat vanwege de kermis die in het kleine dorp bij Oisterwijk gehouden word.

Hulsel – HMVV 0-0 (0-0).

Het was een spannende pot op Sportpark ‘t Kantje. Hulsel en HMVV, clubs die nauwe banden hebben, zagen dat Hulsel-doelman Michiel van Lint een wereldpot keepte. Hulsel-coach Wim Hoeben had niets meer dan lof voor zijn keep: ,,Het was bizar, alle ballen waren voor hem. En hij wordt met de week beter. Het is echt een muur!” Gescoord werd er dan ook niet, want Hulsel kwam niet verder dan een schot van Tom Roest, dat uit elkaar spatte op de paal.

HMVV-elftalleider Johan Luijten is enigszins ‘blij’ dat er een 0-0 op het wedstrijdformulier staat: ,,Omdat we vrienden van elkaar zijn, is dit wel fijn voor de sfeer achteraf. We zitten nu namelijk in een hele gezellige kantine van Hulsel, haha.”