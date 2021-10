RKDSV wint van Tuldania

RKDSV – Tuldania 2-0 (1-0). 38. Tijn Janssen 1-0, 59. Thom Schepens 2-0.

,,In een zeer matige pot terecht de winst binnen gehaald,” zo omschreef RKDSV-trainer Frans Verbeek na afloop de wedstrijd tegen Tuldania. In de eerste helft zorgde Tijn Janssen voor de openingsgoal van de Diessenaren. Verbeek: ,,Hij had de bal aan de voet en schoot hem erg netjes binnen. Tien minuten na de rust kreeg Tuldania de kans op de gelijkmaker, maar onze doelman Siem van Doormaal voorkwam dat met een uitstekende redding.”

Niet veel later na de safe van Van Doormaal verdubbelde RKDSV zijn voorsprong. Thom Schepens schoot onberispelijk de 2-0 tegen de touwen.

ZSC – SDO’39 3-0 (0-0). 55. 1-0, 62. 2-0, 78. 3-0.

Voor SDO’39 was het uitduel op Sportpark De Koolakkers eentje om snel te vergeten. Hoewel het in de eerste helft geen treffers tegen kreeg, kreeg het er drie om de oren in het tweede bedrijf. SDO-coach Tom van den Steen was niet blij met de prestatie van zijn elftal: ,,Er valt weinig over deze wedstrijd te vertellen. Het was niet goed genoeg. Mijn elftal ging de duels niet aan, er was geen zuiverheid in de passing en er werd zo goed als niets gecreëerd.”

HMVV – De Raven 1-2 (0-1). 28. 0-1, 73. 1-1, 81. 1-2.

HMVV kreeg vanmiddag na een klein halfuur voetbal de openingstreffer van De Raven te verwerken. En niet veel later ontsnapte het aan een snelle 2-0. Kort voor rust zag HMVV-trainer Johan Luijten zijn elftal een penalty krijgen: ,,Dat was een mooi moment om met een 1-1 de rust in te gaan, maar helaas werd de kans vanaf elfmeter gestopt door de De Raven-keeper.”

Na 73 minuten volgde de gelijkmaker alsnog op Sportpark De Leeuwerik, na een aanval van De Raven counterde HMVV wat resulteerde in de 1-1. Tien minuten voor tijd viel alsnog de tweede treffer van De Raven. Luijten: ,,Dat was jammer, maar zij waren wel beter. Dus dit is wel een terechte uitslag.”

Vessem – Hulsel 3-0 (2-0). 14. 1-0, 43. 2-0, 51. 3-0.

Voor Hulsel was er weinig beginnen aan in het uitduel met Vessem, dat de wedstrijd met een zeer aanvallend plan begon. Na een klein kwartier viel daardoor al de openingstreffer. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,Het was frustrerend om te zien dat Vessem veruit de bovenliggende partij was. Wij kregen wel hier en daar wat countermogelijkheden, maar die strandden al voordat de voorzet kwam.”

Net vóór en net ná rust bouwde Vessem de score verder uit tot 3-0, waar het bij zou blijven. Hoeben: ,,Mijn elftal was niet scherp genoeg. We hebben er wel nog een handjevol corners uit weten te slepen, maar daar win je helaas geen punten mee…”

Riethoven – Spoordonkse Boys 1-2 (1-2). 3. Luc Roefs 0-1, 21. 1-1, 29. Luc Roefs 1-2.

Na een halfuur voetbal stond de eindstand al op het scorebord tussen Riethoven en Spoordonkse Boys. Luc Roefs was twee keer trefeker voor het Spoordonkse Boys van trainer Coen Vos: ,,Roefs zorgde na drie minuten al voor de voorsprong, dat was fijn. Helaas lieten we Riethoven na 21 minuten vanuit een counter de 1-1 maken, maar die schade werd gelukkig weer snel hersteld door weer een koptreffer van Roefs.”