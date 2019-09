RKDVC begint seizoen nogal ongelukkig met drie eigen doelpunten

CHC - RKDVC 5-1 (2-1) 26. Tugsad Kali 0-1, 33. Kevin Kuiper 1-1, 45. Rik Lijbers 2-1 (ED), 59. Sander van Engelen (ED), 65. Mounir Hadouir 4-1, 73. Rik van Woerkom 5-1 (ED).

,,Het was een stugge tegenstander, hoewel de uitslag dat niet doet vermoeden”, stelde Younes Hadouir, speler van CHC. ,,We hebben flink wat geluk gehad met de doelpunten van RKDVC.”

Bijzonder was dat de Drunense bezoeker tot drie keer toe een bal in het eigen doel wist te werken. De verslagenheid was met enige regelmaat van het gezicht van de bezoekers af te lezen.

Zwaluw VFC - FC Engelen 3-2 (2-1). 9. Otis Lalihatu 1-0, 19. Martin de Laat 2-0, 31. Dylan Domingues 2-1, 63. Tommy Kreté 3-1, 70. Luca Schrier 3-2. Rode kaart: 75. Mateo Malbasic (Zwaluw VFC).

Zowel Zwaluw-coach John Laponder als FC Engelen-coach Anthony Lurling vonden de directe rode kaart voor Zwaluw-middenvelder Mateo Malbasic te zwaar gestraft. ,,Ik denk persoonlijk dat hij met die rode kaart iets recht wilde zetten, want enkele minuten voor dat moment werd onze keeper bijna doormidden geschopt.” Laponder was om meerdere redenen blij met de drie punten. ,,De laatste vier keer hebben we verloren van FC Engelen, dus het is mooi dat we nu winnen. En fijn dat we om 14.00 konden beginnen, want zo kon iedereen gewoon naar PSV - Ajax kijken.”

ODC - DVG 2-0 (1-0). 28. Joep van der Meijden 1-0, 84. Yassine Rouadi 2-0.

In Boxtel stond er sinds een aantal jaar weer de derby tussen ODC en DVG op het programma. ,,Dit soort wedstrijden zijn voor ons uiteraard erg mooi om te spelen. Daar doe je het voor”, vertelde DVG-coach Hans Lathouwers. De gasten uit Liempde konden het in de praktijk in voetballend opzicht niet bolwerken tegen de Tricolores. ,,Het was een echte derby, met veel duels en strijd. Uiteindelijk hebben we denk ik verdiend gewonnen. Al duurde het iets te lang voordat de bevrijdende 2-0 viel”, aldus ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Baardwijk - BVV 4-3 (1-2). 2. Wesley Hamminga 0-1, 4. 1-1 (pen.), 32. Dylano Dekker 1-2, 54. Ilias Sadqi 1-3 (pen.), 60. Max van der Aa 2-3, 76. Luuk Koolen 3-3, 90+2. Rob van Ravenstein 4-3. Rode kaart: 66. Nawien Ramlal (BVV) 2x geel.

BVV-coach Peter Burg was na afloop van de seizoensouverture met Baardwijk een behoorlijke tijd niet te genieten. ,,We stonden met 1-3 voor en er was echt niks aan de hand. Totdat Nawien zijn tweede geel pakte omdat hij een aanval van Baardwijk eruit wilde halen. Had die jongen dan gewoon laten lopen denk ik dan”, baalde Burg. De oud-prof moest vervolgens lijdzaam toezien hoe het duel in Waalwijk in de extra tijd verloren ging. ,,Ongelofelijk. We hebben drie van de vier tegengoals zomaar weggegeven.”

DSC - Haarsteeg 3-1 (1-0). 25. Ton Burg 1-0, 66. 1-1 (pen.), 76. Bas Vos 2-1, 82. Jordi de Wit 3-1.

Promovendus DSC is goed aan het seizoen begonnen. Tot tevredenheid van trainer/coach Roland Timmermans: ,,Over negentig minuten gezien was deze overwinning ook verdiend. Lekker om meteen met drie punten te beginnen.”

Trinitas Oisterwijk - TGG 2-2 (0-1). 13. Jordy Gutte 0-1, 61. Jordy Gutte 0-2, 65 1-2, 77. 2-2.