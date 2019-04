RKDVC doet goede zaken in ultra spannende competitie

Zondag 3c In een competitie waar nog steeds negen ploegen moeten vrezen voor degradatie of nacompetitie, heeft RKDVC goede zaken gedaan tegen VCB. Het won en heeft nu wat extra lucht.

VCB - RKDVC 2-3 (1-1) 18. Rick van Woerkom 0-1, 29. Koen Moerenhout 1-1, 55. Bas Verhoeven 1-2, 59. Teun Verlouw 2-2, 80. Rick van Woerkom 2-3.

Moment van de wedstrijd: Bas Verhoeven miste bij de stand 2-2 een strafschop voor RKDVC.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de overwinning heeft RKDVC zich meer lucht verschaft in de strijd tegen de nacompetitie, in een klasse die door de KNVB als meest spannende is uitgeroepen. Tot voor zondagmiddag kwamen maar liefst negen ploegen in aanmerking voor het vervelende toetje.

Nieuwkuijk – Haarsteeg 3-0 (0-0) 60. Niels Kok 1-0, 68. Max Raijmakers 2-0, 73. Rick van Buul 3-0. Rood: 76e minuut Jasper de Vaan van Haarsteeg (twee keer geel)

Moment van de wedstrijd: De bal de op lat, een schot van Mathieu Schellekens. Schellekens had nadien de pech dat Dave Tausch, doelman van Kuijk, in een uitstekende vorm verkeerde. Frustrerend voor Haarsteeg, dat al wedstrijden lang kansen maar amper weet te benutten en daardoor in heel zwaar weer terecht zijn gekomen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Max Raijmakers is weer terug na heel lang blessureleed. De spits was voor de derde wedstrijd op rij invaller. Hij scoorde een doelpunt en had een assist in huis.

FC Engelen - BVV 2-3 (2-2). 15. Marijn van Rijswijk 1-0, 18. Rudy Pelhan 1-1, 33. Dylan Domingues 2-1 (pen.), 39. Imad Hamria 2-2, 58. Emin Balta 2-3. Rode kaart: 70. Sonny Leermans (BVV) 2x geel, 88. Dennis van der Luyt (BVV).

Moment van de wedstrijd: ,,Een gelijkspel had de verhoudingen beter weergegeven”, vond FC Engelen-coach Ron Schrier. Daar besliste BVV-aanvaller Emin Balta anders over. Hij schoot na ruim een uur de winnende treffer op het bord.

Bijzonderheid van de wedstrijd: BVV eindigde de derby met negen spelers. Desondanks was er volgens BVV-coach Erik Meulendijk totaal geen sprake van een onsportieve wedstrijd. ,,Sonny kreeg zijn tweede geel omdat hij voor de bal ging staan bij een vrije trap en Dennis haalde een aanval van FC Engelen eruit.”

TGG - ODC 1-1 (1-1). 4. Frank Clevers 0-1, 36. Kevin de Jong 1-1. Rode kaart: 76. Caticio Nascimento (TGG).

Moment van de wedstrijd: Ruim een kwartier voor tijd trok TGG-verdediger Caticio Nascimento op professionele wijze aan de noodrem. ,,Een aanvaller van ODC ging alleen op ons doel af. Caticio wilde dat koste wat kost voorkomen. Gelukkig hielden we nog een punt over aan de wedstrijd”, zag TGG-coach Ricardo Aguado.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De titelrace in de derde klasse C lijkt nu definitief te gaan tussen SVSSS, BVV en ODC. ,,Wat dat betreft hadden we vandaag meer baat bij een zege gehad”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

BMC - Zwaluw VFC 1-3 (1-3). 8. Richard de Laat 1-0, 16 Otis Lalihatu 1-1, 25. Julius Emmanuel 1-2, 40. Rick de Windt 1-3.

Moment van de wedstrijd: Vijf minuten voor rust bezorgde Zwaluw VFC-middenvelder Rick de Windt een nieuwe tik, door de 1-3 te maken. ,,Na de 1-1 van Zwaluw VFC klopte er helemaal niks meer van bij ons en dat is ons dit seizoen al vaker overkomen”, constateerde BMC-coach Manfred van Erp.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zwaluw VFC zakte steeds verder weg op de ranglijst en haalde dus drie zeer belangrijke punten in Berlicum. ,,Er waren acht basisspelers niet bij. Degenen die gespeeld hebben deden het stuk voor stuk fantastisch”, vond Zwaluw VFC-coach John Laponder.

Taxandria - SVSSS 0-0.

Moment van de wedstrijd: Taxandria-verdediger Freek van Venrooij had kort na rust de grootste kans op 1-0, maar zijn kopbal spatte uiteen op de kruising.