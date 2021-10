RKKSV-coach kijkt vanuit Portugal naar overwinning van zijn ploeg

vierde klasse GRamon van Rixtel is een bloedfanatieke trainer. Vanuit zijn vakantieadres in Portugal zegt de coach naar zijn ploeg RKKSV te hebben gekeken. Via een liveverbinding zag hij dat zijn ploeg prima zonder hem kan. Het werd 0-1.

Wilhelmina – RKKSV 0-1 (0-0). 50. Jimmy Hogenbosch 0-1

RKKSV-trainer Ramon van Rixtel bekeek de wedstrijd vanuit het zonnige Portugal via een livestream. ,,Normaal hebben we in de herfstvakantie geen programma. Dit was de eerste keer sinds drie jaar dat ik met mijn gezin weg kon.” Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek was niet blij met de nederlaag. ,,Het is voor ons de laatste weken wel het verhaal van de gemiste kansen. Tegen Elshout missen we zes kansen, nu ook weer drie. Er belandde nog een bal op de paal. We spelen bij vlagen echt goed voetbal, maar we scoren niet en dan is iedere tegenstander lastig.”

Teistarbanders - Essche Boys 2-2 (1-1). 20. 1-0, 44. Lars van Wanrooij 1-1, 46. Lars van Wanrooij 1-2, 70. 2-2.

Essche Boys begon slecht aan de uitwedstrijd tegen Teisterbanders. De ploeg van Leon van Wanrooij herpakte zich en hield uiteindelijk een punt over aan het duel. ,,In grote delen van de wedstrijd waren wij de betere ploeg. We komen ook verdiend op 1-2 dankzij twee doelpunten van Lars van Wanrooij. Daarna werd het weer wat minder bij ons. Het was een wedstrijd met veel slordigheden aan beide kanten. Ik kan met een punt dus wel leven”, besluit Essche Boys-speler Quint den Ouden.

Maliskamp – Nulandia 2-0 (0-0). 73. Ron van Boxtel 1-0, 80. Wessel Pelzer 2-0.

Maliskamp won verdiend van Nulandia. En dus baalt trainer Marc van Delft. ,,Maliskamp liet zien dat zij speelden om te winnen. Ik vond dat mijn ploeg dast te weinig liet zien. Te weinig met bezieling gespeeld. Dan ga je tegen een ploeg als Maliskamp de bietenbrug op.” Maliskamp-trainer Willem van den Berg was tevreden. ,,Ik ben blij dat Ron van Boxtel weer scoorde. Hij is aanvoerder en sinds hij niet meer in een ploegendienst werkt komt Ron nog beter voor de dag. Mooi voor hem en mijn spelersgroep.”

MEC’07 - SC Elshout 0-0.

Bijzonderheid: Het seizoen is nog maar amper begonnen, of de afdeling slechte velden is alweer geopend. “Dat van MEC hoort er zeker bij”, vindt speler Nik van Mook. “Het was heel hobbelig en ongelijk. Onze grensrechter, Rini van den Hoven, stapte na vijf minuten al een kuiltje en raakte geblesseerd. Hij moest zich laten vervangen door onze leider, Joost Kwetters.”

Mede door het veld werd het een stroperig en wat saai duel. SC Elshout, dat vorig seizoen nog met 3-2 had gewonnen van de ploeg uit Maurik, kon slechts een paar kansjes peuren. “Dan moet de bal ook nog eens goed vallen”, zegt Van Mook. “Dat was dus niet het geval.”