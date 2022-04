RKKSV zit met hoofd bij vermiste man uit Rosmalen, maar wint wel van Wilhelmina: ‘Onze gedachten gaan uit naar alle betrokkenen’

Vierde klasse GHet nieuws over de vermiste man uit Rosmalen had de ploeg van Ramon van Rixtel aardig in zijn greep. Voor en na de wedstrijd ging het over het nieuws, maar zijn ploeg kon het in de wesdtrijd toch aardig uit het hoofd zetten en won nipt van Wilhelmina.

RKKSV - Wilhelmina 3-2 (2-1). Van Meurs 1-0, Hanegraaf 2-0, Heesakkers 2-1, Hogenbosch 3-1, De Jong 3-2 (pen.).

Het bericht over de vermiste man in Rosmalen hing als een schaduw over de wedstrijd, vertelde RKKSV-trainer Ramon van Rixtel. ,,We hebben het er voor en na de wedstrijd over gehad. Onze gedachten gaan uit naar alle betrokkenen.”

,,Na een goed begin van RKKSV overheersen wij in de tweede helft. Na de 3-2 gingen we met vier man voorin spelen om iets te forceren, maar we kwamen niet echt meer tot kansen”, beschreef Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek.

Nulandia - Essche Boys 5-0 (3-0). 4. Van der Donk 1-0, 11. Van de Ven 2-0, 36. Van de Ven 3-0, 84. Verstegen 4-0, 87. Korsten 5-0.

,,De eerste helft heeft onze keeper geen bal op doel gehad, we speelden echt heel goed. Daarna was de focus wat minder, we hadden misschien wel meer moeten scoren”, beschreef Nulandia-trainer Marc van Delft. Na vandaag staat de koploper maar liefst dertien punten voor op nummer twee VCB. ,,Het kan en mag niet meer fout gaan, anders moeten we ons schamen.”

,,We hadden geen schijn van kans. Nulandia is gewoon de beste ploeg in de competitie, ze moeten heel snel kampioen worden. Hopelijk gaat het kwartje nu vallen bij de jongens en kunnen we de komende weken een mooie reeks neerzetten”, aldus Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij.

Jan van Arckel - Boxtel 1-0 (0-0). 51. Roeters 1-0.

,,We hadden negentig minuten lang de overhand. We verzuimden de score te vergroten waardoor het toch nog spannend werd. We hebben nu dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden, dit was wederom een hele belangrijke overwinning”, beschreef Jan van Arckel-trainer Giel Goesten.

,,0-0 was een terechte ruststand, daarna was Jan van Arckel duidelijk beter. Ze waren net wat slimmer en hebben wat meer ervaren spelers. De nederlaag is zuur, maar er komen nu belangrijke weken aan”, vertelde Boxtel-trainer Frank van Oers.

Maliskamp - BZS 5-2 (1-0). 17. Cayaux 1-0, 49. Cayaux 2-0, 61. Van Schijndel 3-0, 72. Cayaux 4-0, 78. 4-1, 83. Peltzer 5-1, 86. 5-2. Bijz. 80. rode kaart Van Schijndel (Maliskamp).

,,We begonnen best aardig, maar daarna hebben we als een zak hooi gespeeld. Het was niet om aan te gluren. Cayaux maakte een hattrick, en was vervolgens behoorlijk vol van zichzelf”, beschreef Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

Teisterbanders - SC Elshout 0-1 (0-0). 85. Brok 0-1.

,,Nou, laat deze bal er dan maar invallen”, riep trainer Gilbert de Fijter in de dug-out tegen zijn wisselspelers. Een prima trekbal – eigenlijk de eerste van de hele wedstrijd – belandde op het hoofd van Edgar Brok. Hij knikte de bal in de uiterste hoek. ,,Drie punten, daar hadden we totaal niet op gerekend. Het was een typische 0-0-wedstrijd.”