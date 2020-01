RKPVV - Boekel Sport uitgespeeld met tien tegen tien: ziekenhuisbezoek voor Polman

amateurvoetbal UDI’19 speelt gelijk tegen hekkenslui­ter: ‘Teleurge­steld en geïrri­teerd’

18:43 Een 2-2 gelijkspel was niet een resultaat waar UDI’19 voorafgaand op had gerekend tegen Nuenen. De hekkensluiter in de hoofdklasse B maakte het de ploeg uit Uden erg lastig.