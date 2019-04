RKVSC heeft zwaar paasweekend: 24 tegendoelpunten in 3 dagen tijd

Moment van de wedstrijd: ,,Ik heb wel eens betere dagen gehad”, vertelde Niek Maas. Hij is aanvoerder van het tweede en staat met dat team bovenaan. Tegen de koploper van de vierde klasse D MVV’58 speelde hij mee met het eerste als voorstopper. ,,Het was een zware dag. We hadden acht minuten voor tijd een strafschop moeten hebben. Een teamgenoot van twee bij twee wordt naar de grond getrokken. Daar zat geen bal bij. Dan hadden we de aansluitende 1-8 gemaakt”, vertelt Maas met een lach. ,,De scheids floot verder gewoon goed. De zon scheen, maar verder was het drie keer niks.”