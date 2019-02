RKVSC keert terug in het zondagvoetbal

,,We maken deze keuze, omdat het beter is voor de vereniging”, vertelt Herman Bergacker, interim-voorzitter van RKVSC. ,,Onze club blijkt toch een zondagvereniging te zijn, het leeft dan veel meer op de club dan op zaterdag.” RKVSC heeft behalve een eerste team dat op zaterdag speelt, twee seniorenteams die spelen op zondag.

Dit seizoen komt het eerste elftal van trainer Robert Hooijmans uit in de zaterdag vierde klasse D. Daarin neemt het met zeven punten uit vijftien duels de laatste plaats in. Regelmatig heeft Hooijmans moeite om elf spelers op de been te krijgen. Dat heeft al een paar flinke nederlagen tot gevolg gehad. Zo werd afgelopen zaterdag met 10-0 verloren van Brakel en eerder dit seizoen al met 10-2 van Zuilichem.

,,We gaan ervan uit dat we op de zondag weer een mooie selectie bij elkaar kunnen krijgen”, kijkt Bergacker optimistisch vooruit. In het seizoen 2017-2018 was RKVSC actief in de zondag vijfde klasse D. Het eindigde toen met 28 punten uit 26 duels op elfde plaats.