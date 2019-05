RKVSC maakt mooiste goal van de middag in 0-11 verlies tegen Herovina, maar prachtdoelpunt wordt afgekeurd

RKVSC - Herovina 0-11 (0-5). 4. Frank Clements 0-1, 9. Kevin Steenbruggen 0-2, 30. Kevin Steenbruggen 0-3, 33. Kevin Steenbruggen 0-4, 39. Kevin Steenbruggen 0-5, 48. Marthijn Hobo 0-6, 58. Frank Clements 0-7, 69. Dylan Strijk 0-8, 78. Frank Clements 0-9, 79. Timo de Bruin 0-10, 80. Wouter Schram 0-11.

Moment van de wedstrijd: Adil Ghalit maakte namens de club uit Velddriel een schitterende goal. Het had een doekje voor het bloeden moeten zijn voor RKSVC, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. ,,Die grensrechter stak niet eens zijn vlag in de lucht", zag RKVSC-coach Herman Bergacker. ,,De scheidsrechter had het schijnbaar zelf gezien.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Herovina-trainer Roland van den Dool zijn dit lastige wedstrijden om te spelen. ,,Zij speelden met hun derde elftal, omdat het tweede van RKSVC kampioen kan worden. Ergens vind ik het wel te prijzen dat ze nog altijd het seizoen uit willen spelen voor hun club. Zelf is Herovina alvast bezig met de nacompetitie, aangezien de ploeg waarschijnlijk geen derde of vijfde meer kan worden.”

Well - Leerdam Sport'55 2-2 (1-1). 7. Aboubacar Sidy Souare 0-1, 17. Danny Keijnemans 1-1, 55. Max van Zanten 1-2, 79. Joshua Cohen 2-2.

Moment van de wedstrijd: Vooraf had Well-trainer Manuel Langendoen getekend voor een gelijkspel tegen Leerdam Sport'55. ,,Maar ik denk dat zij hier toch met een vervelender gevoel weggaan dan dat wij hebben. Zij zijn nu afgehaakt voor de vierde plaats.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Well speelt nog drie wedstrijden, waarvan twee tegen SVS'65 en RKVSC. Vooraf had Langendoen gezegd dat ze in de laatste vier wedstrijden van het seizoen Well nog zes punten zou pakken. ,,Eentje is er al binnen", weet Langendoen, die nog geen uitspraken durfde te doen over de wedstrijd tegen RKVSC.

Rhelico - Kerkwijk 2-2 (0-1). 17. Nick van Eck 0-1 (pen.), 55. Michel van den Hanenberg 0-2, 69. Olaf Schiltmans 1-2, 87. Olaf Schiltmans 2-2 (pen.)

Moment van de wedstrijd: Bij Kerkwijk baalde leider Marc de Bijl dat Kerkwijk de wedstrijd niet won. ,,Het was echt niet best van onze kant. We gingen de wedstrijd met de verkeerde instelling in.”