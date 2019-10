Rob van Sonsbeek kopt OSS’20 naar eerste plek, dinsdag wacht stadsgenoot TOP Oss in beker

Invaller Rob van Sonsbeek werd matchwinner. Hij kopte in de tachtigste minuut een voorzet van Bob van Lith binnen: 2-2. Tien minuten later maakte hij andermaal een doelpunt met zijn hoofd. Nu was Jos Peltzer de man van de voorzet. Van Sonsbeek stond enige tijd langs de kant met een blessure en is nog op de weg terug. ,,Ik heb hem dinsdag zien trainen. Toen was hij top. Je weet nooit wanneer iemand gaat scoren, maar dat hij scorend vermogen heeft, is duidelijk”, zei trainer Bertran Kreekels.