Robert Hooijmans per direct weg bij vierdeklasser RKVSC

Vorige week was de druppel die de emmer deed overlopen bij Hooijmans. Hij kreeg te horen dat hij met Pasen slechts vijf spelers van zijn eigen team ter beschikking had. Toen wilde hij niet meteen zijn conclusies trekken. Inmiddels is hij toch gestopt. Tegen Zuilichem nam Herman Bergacker de honneurs waar bij RKVSC. Vorige week stond de 57-jarige nog in het doel. ,,Dat was uit nood, maar daar begin ik niet meer aan. Ook was het niet de bedoeling dat ik op de bank zou zitten, maar ja de trainer was er niet meer en iemand moet het toch doen.”