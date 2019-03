Roda Boys blaft, maar bijt niet en verliest

Woudrichem - Roda Boys/Bommelerwaard 1-0 (1-0). 31. Danny Schaap 1-0 (pen.).

Moment van de wedstrijd: De strafschop. ,,Onze doelman liet bij een lange bal de bal los en kon dat alleen corrigeren door een overtreding te maken. Dat kostte ons een strafschop”, zag Roda-trainer Frank Brands.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We waren heer en meester”, aldus Brands. ,,Maar op de momenten dat we in de buurt van het strafschopgebied kwamen, dan durfden we te weinig. Geen acties, niet schieten. Het tekent de situatie waarin we momenteel verkeren, we voetballen zonder vertrouwen.”

Brederodes - Nivo Sparta 2-2 (0-2). 11. Mo Nikbahkt 0-1, 35. Frenk Schaap 0-2 (pen.), 65. 1-2, 85. 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft waren we heer en meester”, vertelde Nivo-trainer Theo de Boon. ,,Toen hadden we al met 0-3, 0-4 voor moeten staan. Een gelijkspel voelt als een nederlaag. We hebben twee punten verkwanseld.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide tegentreffers van Nivo Sparta waren identiek volgens De Boon. ,,Een voorzet, de nummer tien maakte het af. Dat kan één keer gebeuren, maar je moet je niet twee keer laten foppen.”

Altena – Zwaluwe 2-1 (1-0). 6. Johnny Schouten 1-0, 58. Nick van Wanrooij 2-0, 60. Ruben in ’t Veld 2-1.

Moment van de wedstrijd: Bij de tweede treffer van Altena speelde de wind een belangrijke rol. Na een uittrap van Bram de Groot schoot de bal verder door dan de laatste linie van Zwaluwe had verwacht en daar profiteerde Nick van Wanrooij optimaal van.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na twee nederlagen boekten de Nieuwendijkers weer een overwinning.

Tricht - Wilhelmina’26 werd gestaakt in 33ste minuut bij de stand 0-0.

Moment van de wedstrijd: Het staken van de wedstrijd. ,,Er stond een heel harde wind”, zei Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond. ,,Daardoor bleef de bal bij het hervatten van spelmomenten niet liggen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In eerste instantie overlegde de scheidsrechter nog met de trainers”, legde Van Helmond uit. ,,Ik wilde doorgaan. We zaten goed in de wedstrijd en we waren er toch. Uiteindelijk heeft de arbiter zelf beslist dat het zo niet verder kon.”