Roda Boys/Bommelerwaard beschamend hard onderuit: ‘Mijn zondag is verpest’

Roda Boys/Bommelerwaard – Drechtstreek 1-5 (1-1) 21. Ties van Aggelen 0-1, 26. Christiaan van Aalst 1-1, 54. Ties van Aggelen 1-2, 63. Rick Lodder 1-3. 69. Ton Groffen 1-4, 75. Dion Warner 1-5.

Moment van de wedstrijd: Het laatste fluitsignaal. ,,Het was een beschamende vertoning van wat we hebben laten zien”, vond Roda-trainer Frank Brands. ,,Ik was blij dat het was afgelopen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De gelijkmaker. ,,Daarna hadden we controle over de wedstrijd, kregen we kansen. Maar na rust waren onherkenbaar. Hier ben ik ziek van, zelfs mijn zondag is verpest”, zegt Brands.

NOAD’32 – EBOH 2-2 (1-2) 4. Joel Ricardo Cruz Da Cunha 0-1, 15. Joel Ricardo Cruz Da Cunha 0-2, 38. Soufiane Bakkali 1-2, 47. Soufiane Bakkali 2-2.

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt van EBOH. ,,Onze supporters dachten dat wel een nulletje op zes, zeven zou worden”, zegt Anton de Waal, clubman van NOAD’32. ,,Maar ze hebben zich geweldig opgericht. Na al die nederlagen geeft dit resultaat de burger weer moed.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De Waal: ,,Na de gelijkmaker gingen beide ploegen vol voor de winst. Kijkend naar de kansen hadden wij daar het meeste recht op.”

Heukelum - Nivo Sparta 1-4 (0-1) 43. Mo Nikbahkt 0-1, 48. Frenk Schaap 0-2, 55. Frenk Schaap 0-3, 70. Dennis van Meurs 0-4, 85. 1-4.

Moment van de wedstrijd: De doelpunten net voor en na de rust. ,,Heukelum speelde met vijf man achterop. Het was lekker dat we daar net voor rust doorheen konden prikken. Vlak erna was het weer raak, toen was de wedstrijd gespeeld”, zag trainer Theo de Boon.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de nederlagen van Nivo Sparta en Roda Boys/Bommelerwaard gaat Nivo Sparta riant aan de leiding in de tweede klasse F.

Altena – Tricht 1-1 (0-1) 0-1, 90+2. Tristan van Noorloos 1-1.

Moment van de wedstrijd: In de slotseconden dacht Altena nog de winst te pakken, maar werd een inzet van Thijs van Helvert door een verdediger van Tricht, die op de doellijn stond, weg gekopt.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De Nieuwendijkers zijn in de stand om de tweede periode de koppositie kwijtgeraakt aan Papendrecht.

Brederodes - Wilhelmina’26 1-2 (1-1) 21. 1-0, 43. Samuel Hartgers 1-1, 85. Samuel Hartgers 1-2.

Moment van de wedstrijd: De doelpunten van Samuel Hartgers, die aan een prima seizoen bezig is. ,,Hij heeft vanmiddag ook keihard gewerkt”, vond trainer Marcel van Helmond.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hadden het al eerder af moeten maken”, meende Van Helmond. ,,Het was dan ook een hele opluchting dat het doelpunt in de slotfase nog viel.”

Woudrichem – Zwaluwe 2-0 (1-0) 45. Roy van Sonsbeek 1-0, 81. Danny Schaap 2-0.

Moment van de wedstrijd: Het doelpunt van Roy van Sonsbeek. ,,Het is zijn eerste in deze competitie”, zegt trainer Piet Saaman. ,,Meestal is Roy reserve, nu kreeg hij een kans.”

Bijzonderheid van de wedstrijd. Saaman: ,,Het was geen hoogstaand duel tegen deze laagvlieger. Is niet erg, de punten zijn binnen.”