Roda Boys/Bommelerwaard krijgt binnen drie kwartier twee pingels

Bijzonderheid: Voor de rust kregen de gasten twee pingels. De eerste werd benut door Kaj Huigens, de tweede was een prooi voor Nils Loef. ,,Nee, we hebben geen specialist”, zegt trainer Jan van Grinsven. ,,Dat heeft een paar voordelen. Een keeper kan er zich niet op instellen. Als je dezelfde speler een tweede strafschop laat trappen, neemt ook de druk toe. Komt nog bij dat het ook iets over de instelling van de spelers, dat ze elkaar een pingel gunnen.” Voor rust leek de wedstrijd al gespeeld, erna werd het vlak na het uur door twee treffers van de thuisclub toch nog spannend. ,,Deels te danken aan de spelopvatting van Woerkum, deels aan corona. Een paar jongens hadden vorige week dat virus, na een uur was de pijp volledig leeg. Heeft er toch behoorlijk ingehakt.”

Bijzonderheid: De eerste helft was saai. Na de thee ontvlamde het duel al snel. Uit een voorzet van de van BZC’14 overgekomen Ton Drost had Jeffrey Molhoek de bal voor het inkoppen, maar mikte net iets te hoog. Het was de opmaat naar meer kansen. Vooral de thuisclub kreeg een paar aardige mogelijkheden, maar in de meeste gevallen was het vizier niet zo goed afgesteld. Dat was wel het geval bij Mahamed Akram, maar doelman Carlo van den Beukel voorkwam met een prachtige zweefduik dat de thuisclub met de drie punten aan de haal zou gaan. De Kanaries kregen één grote kans toen doelman Corné Dekker de bal wat al te frivool naar voren had getrapt. Hij loste dat probleem zelf op door oog in oog met Bart Jongejan zijn heiligdom te vrijwaren van een tegentreffer. Drost had de slotfase als spannend ervaren. ,,In afgelopen paar weken hebben we tegen SVW en EBOH de punten volledig weggegeven in de laatste paar minuten. Ik kneep ‘m: het zal ons toch niet weer overkomen. De nul gehouden, een punt gepakt. Kan ermee leven, al hadden we wat meer verdiend.”