Roda Boys/Bommelerwaard proeft weer eens zoet van overwinning, Woudrichem in extremis onderuit

zaterdag 2FDoor de winterstop moest Roda Boys/Bommelerwaard er ruim twee maanden op wachten: een overwinning. Op 30 november, nog onder leiding van ex-trainer Frank Brands, won de ploeg voor het laatst. Tegen Wilhelmina'26, tot voor zaterdag de nummer twee in de tweede periode, lukte het wel. Woudrichem dacht vijf minuten voor tijd met de drie punten weg te lopen tegen GJS, maar had buiten een slotoffensief gerekend.

Roda Boys/Bommelerwaard - Wilhelmina’26 3-1 (2-1) 11. Armand Selmani 1-0, 28. Nils Loef 2-0, 33. Samuel Hartgers 2-1, 58. Sven van 3-1.

Roda Boys had de laatste drie wedstrijden verloren, Wilhelmina’26 stond op de tweede plaats in de tweede periode en was dus in goeden doen. Het tegendeel werd bewezen: de gasten kwamen maar amper in het stuk en mochten vooral na rust blij zijn dat de score niet nog verder opliep. “We hebben dik verdiend verloren. Iedereen presteerde onder zijn niveau. Zonde, ook al omdat Altena, koploper in de tweede periode, heeft verloren”, vond Wilhelmina'26-middenvelder Robert Bouman.

Opvallend was dat Armand Selmani zijn treffer na elf minuten heel ingetogen vierde. Daar had hij zo zijn redenen voor: “Ik durfde niet hard te juichen, want we hebben al zo veel een voorsprong uit handen gegeven”, aldus Selmani.

Volledig scherm Sjors Maas (rechts) van Roda Boys/Bommelerwaard is de bal volledig kwijt. Robert Bouman (links, Wilhelmina'26) lijkt wel alert. © copyright Frank van Engelen

Drechtstreek - Altena 1-0 (0-0) 68. 1-0. Rood: Johan van der Werff (trainer Altena) (na afloop).

Het hoogtepunt voor rust veranderde binnen luttele seconden in een dieptepunt voor de gasten. Vanaf 35 meter haalde Kenneth Hoeke op een fantastische manier uit, de doelman hoorde de bal alleen maar voorbij zoeven. Maar de scheidsrechter bedierf het feestje door het doelpunt af te keuren. Buitenspel, zo was zijn lezing. Bij Altena konden ze dat maar amper geloven: bij die pegel was geen enkele andere speler betrokken. Altena, dat heel matig speelde, moest nog dieper door het stof toen Drechtstreek na rust scoorde. Lichtpuntje: de nederlaag van Wilhelmina’26, daardoor blijven de Nieuwendijkers de strijd om de tweede periode aanvoeren.

GJS - Woudrichem 2-1 (0-0) 75. Tim Saaman 0-1, 85. Ruud Bos 1-1, 90+3. Stef Kamp 2-1.

Woudrichem en velddoelpunten, dat is al een langere tijd een slecht huwelijk. “Kansen creëren we genoeg”, zegt Woudrichem-trainer Piet Saaman, “maar we maken ze niet af. Zelfs oog in oog met de keeper krijgen we dat niet voor elkaar.” Woudrichem heeft een ander wapen in huis: de vrije trap. Tim Saaman is er een meester in om de bal tegen de netten te jagen. Zo ook tegen GJS. “Dat doelpunt viel een kwartier voor tijd. Ik dacht: de punten zijn binnen. Toen ging GJS over op alles of niets. Pompen, wij verzopen in de allerlaatste seconden.”

EBOH - Sleeuwijk 3-1 (1-0) 9. Wesley Ebbers 1-0, 57. Jeffrey Molhoek 1-1, 70. Junior Calmera 2-1, 89. Junior Calmera 3-1.

Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns als een stekker. “We hebben het aan onszelf te wijten, want in verdedigend opzicht waren we weer niet meedogenloos genoeg. En daar profiteerde EBOH dankbaar van.” Na de gelijkmaker van Jeffrey Molhoek was het volgens Tuns wachten op een tweede treffer van zijn Sleeuwijk. “Die valt uiteindelijk bij ons binnen, heel zuur.”

De komende twee zaterdagen staan er cruciale wedstrijden op de rol voor Sleeuwijk. “Arkel en Tricht. Als we daar goede resultaten tegen halen, lopen we met carnaval de polonaise.”