Roda Boys/Bommelerwaard verliest van Heukelum

Taxan­dria-trai­ner Verheyen lijkt er helemaal klaar mee te zijn: vroegtij­dig vertrek niet uitgeslo­ten

20:39 Het is geen goed seizoen voor Taxandria. De club bungelt in haar laatste jaar onderin de derde klasse, degradatie is nog steeds mogelijk. De spelers lijken zich daar alleen niet erg druk om te maken. Volgend jaar fuseert de club samen met Oisterwijk en Nevelo tot Trinitas Oisterwijk.