Roda Boys/Bommelerwaard, Wilhelmina en Nivo Sparta halen uit

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na rust had Zwaluwe zich ingegraven, wilde een pak slaag voorkomen”, zag Sparta-trainer Theo de Boon. ,,Wij hoefden niet meer. De tweede helft had dus net zo goed schriftelijk afgewerkt kunnen worden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld”, vond Woudrichem-trainer Piet Saaman. ,,Daarom is het frustrerend dat we er niets aan overhouden. Dat kunnen we ook onszelf verwijten, want de weigerden de kansen te benutten.”