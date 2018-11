Roda Boys haalt uit, Nivo Sparta laat zege glippen na rode kaart

Zaterdag 2FRoda Boys/Bommelerwaard heeft het uitduel met Brederodes overtuigend gewonnen, terwijl Nivo Sparta de drie punten juist uit handen gaf door een rode kaart in de eerste helft.

Woudrichem - Nivo Sparta 1-1 (0-1). 13. Willem Looijen 0-1, 72. Bori Secrève 1-1. Rode kaart: 38. Gianni Romano (Nivo Sparta).

Moment van de wedstrijd: In de 38ste minuut kreeg Gianni Romano van Nivo Sparta een direct rode kaart na een overtreding op Aron Timmer, daardoor kantelde de wedstrijd.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide ploegen gingen twee keer rusten. Eerst vanwege de verzorging die Aron Timmer nodig had, waarbij een brancard nodig was. Nadat de eerste helft voorbij was, konden de spelers weer aan de thee.

Brederodes - Roda Boys/Bommelerwaard 1-5 (0-1). 43. Martijn de Wildt 0-1, 60. Martijn de Wildt 0-2, 64. Christiaan van Aalst 0-3, 67. Christiaan van Aalst 0-4, 75. 1-4, 84. Rico Grandia 1-5. Rode kaart: 62. Speler (Brederodes).

Moment van de wedstrijd: Een speler van Brederodes dacht met het pakken van een rode kaart Christiaan van Aalst van een treffer af te houden, maar uit de toegekende vrije trap werd alsnog gescoord.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Doordat Woudrichem en Nivo Sparta gelijkspeelden, gaat Roda Boys aan kop in de tweede klasse F. Als over twee weken de thuiswedstrijd tegen Papendrecht wordt gewonnen, is de kans heel groot dat de ploeg uit Aalst de eerste periode pakt. Alleen Pelikaan zou op doelsaldo de rood-witten nog kunnen achterhalen.

Papendrecht - Wilhelmina’26 3-1 (1-0). 30. 1-0, 54. Samuel Hartgers 1-1, 62. 2-1, 67. 3-1.

Moment van de wedstrijd: ,,De tweede keer dat we op een achterstand kwamen, knakte er iets bij ons”, zag Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Met zijn doelpunt liet Samuel Hartgers zien, dat de aanvaller aan een heel sterk seizoen bezig is.

Altena – Pelikaan 1-3 (0-1). 7. Nick de Vey 0-1, 73. Nick de Vey 0-2, 88. Edwin Pluister 1-2, 89. Jordy van Buren 1-3. Bijz.: Julian Geelhoedt (Altena) mist penalty in de 75ste minuut.

Moment van de wedstrijd: Bij 0-2 miste Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt in de 75ste minuut een strafschop.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Nadat Edwin Pluister de aansluitingstreffer had gescoord, sloeg Pelikaan binnen de minuut de hoop op een punt aan diggelen.

NOAD’32 – Drechtstreek 2-1 (1-0). 1. John Pootjes 1-0, 37. Dion Warner 1-1, 57. Soufiane Bakkali 2-1.

Moment van de wedstrijd: Het tweede doelpunt van NOAD’32. ,,Een verdediger van Drechtstreek dacht de bal terug te koppen naar zijn doelman, maar Soufiane zat er heel handig tussen”, zag Anton de Waal, pr-man van NOAD’32.