Roda Boys staat drie minuten voor tijd nog op een punt, maar verliest uiteindelijk met 5-2

De uitslagen na de winterstop van Roda Boys, dat zo graag naar de eerste klasse wil, zijn net als het weer: het kan vriezen, het kan dooien. In Gorinchem belandden de mannen van trainer Jan van Grinsven weer eens in zwaar weer. “De nederlaag was heel erg geflatteerd”, vond de Bosschenaar. “Na rust heeft GJS maar amper een kans gehad, alle drie de doelpunten vielen uit het niets. Onverklaarbaar, zelden zoiets meegemaakt.”

Na twee nederlagen tegen zwakker geachte ploegen moest Altena het opnemen tegen de Kanaries die in zijn laatste twee duels korte metten had gemaakt met titelkandidaten Wieldrecht en SVW. Voor de bookmakers geen lastig verhaal: een eentje in de Toto. Maar zover kwam het dus niet. “We hebben laten zien hoe je omgaat met teleurstellingen”, zegt Julian Geelhoedt, aanvoerder van de Nieuwendijkers. “Vooral door karakter te tonen. Daar moesten we het zeker van hebben, want het veld was dramatisch. Goed voetbal was daarop niet mogelijk.”