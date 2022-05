Rode kaart en strafschop nekken Roda Boys/Bommelerwaard

2FRoda Boys/Bommelerwaard moet nog een week geduld hebben om zeker te zijn van nacompetitie voor een plaats in de eerste klasse. Voor Sleeuwijk viel het doek. De ploeg van trainer Antoin van Pelt degradeert naar de derde klasse. Wilhelmina’26 speelde zich naar directe handhaving en ook Woudrichem is zeker van een nieuwe periode in de tweede klasse.

Roda Boys/Bommelerwaard - De Zwerver 1-6 (0-2). 40. 0-1, 43. 0-2, 70. 0-3, 75. 0-4, 78. Nils Loef 1-4, 85. 105, 89. 1-6. Rood: 40. Jelle Scholts (Roda Boys).

De uitslag doet vermoeden dat Roda Boys totaal de weg kwijt was. Maar dat viel hard mee. ,,We vergaten voor rust de trekker over te halen”, sprak Roda Boys-trainer Jan van Grinsven. De rode kaart die Jelle Scholts ontving was een soort kantelpunt. De thuisclub moest met tien man verder en uit de vrije trap die op de rode kaart volgde werd het 0-1. Even later kreeg Rick van den Broek wat ongelukkig de bal tegen de arm en dat betekende strafschop en een ruststand van 0-2. ,,Ik moet zeggen dat we na rust behoorlijk weer uit de startblokken kwamen. Uit het niets werd het 0-3 en toen was het natuurlijk voorbij”, vervolgde Van Grinsven. ,,Het is een geflatteerde uitslag geworden.” Roda Boys staat nog steeds op poleposition voor een nacompetitieplaats. Alleen De Zwerver, dat twee punten minder heeft, kan nog spelbreker worden door er over heen te gaan. Bij winst zaterdag op EBOH is Roda Boys in ieder geval zeker van het toetje.

Wieldrecht - Sleeuwijk 3-1 (1-0). 25. Jeremy de Leijster 1-0, 70. Petar Micic 1-1, 80. 2-1, 86. 3-1.

Sleeuwijk mag volgend jaar weer in de derde klasse spelen. Officieel viel het doek in het uitduel met Wieldrecht. ,,We hebben er keihard voor gewerkt maar het mocht niet baten”, aldus Sleeuwijk-trainer Antoin van Pelt die met drie spelers uit Onder 19 moest aantreden. ,,Helaas ontbrak het ook aan geluk om de nederlaag af te wenden.”

Wilhelmina’26 - EBOH 3-1 (2-1). 10. Lukas Junatowski 1-0, 30. 1-1, 44. Bart Jongejan 2-1, 89. Gerbrand Vos 3-1.

Wilhelmina ‘26 was nog niet helemaal veilig. Maar na afloop mocht er flink gefeest worden in de feesttent die opgesteld staat tussen de twee velden ter gelegenheid van de feestweek. Ook ad interim-trainer Ron Laros wilde wel in de vreugde mee delen. ,,Ik ben een simpele en wel ervaren trainer maar dit was toch wel de moeilijkste klus uit mijn carrière. Het was een zwaar half jaar”, aldus de Tilburger die tussentijds de taken van . ,,Maar we zijn afgemeerd in veilige haven en daar was het om te doen.”

Altena - Woudrichem 4-0 (1-0).43. Jorik Zuidweg 1-0, 55. Julian Geelhoed 2-0, 60. Jorik Zuidweg 3-0, 80. Jorik Zuidweg 4-0.

Woudrichem kende nog al wat blessures en schorsingen mede daardoor ontstond er wel klasseverschil, stelde Woudrichem-trainer Gerrie Schaap. ,,Maar we zijn nu officieel veilig door het verlies van Drechtstreek”, aldus Schaap die zijn team wel wat mogelijkheden zag creëren om te scoren. ,,Maar het was vandaag ons helaas niet gegund.” Bij Altena was Jorik Zuidweg met drie goals ‘the man of the match’.