Roy de Haan ook komend seizoen trainer van koploper HVCH

De Haan is blij met zijn contractverlenging. ,,Het gebeurt niet snel dat een coach vier seizoenen bij een club zit, dus dit is zeker iets moois. Ruim tweeënhalf jaar geleden begon ik bij HVCH met het doel om tegen de top drie van de ranglijst aan te schuren. Afgelopen seizoen startten we voortvarend, maar toen werd de boel helaas wederom onderbroken vanwege corona.”

De coach voetbalde onder meer in de jeugd van NEC en De Treffers, waarna hij zich volledig op zijn trainerscarrière ging richten. Zo was de in Groesbeek geboren De Haan onder meer hoofd jeugdscouting van NEC en had hij bij dezelfde BVO het onder-17 team onder zijn hoede. Op het moment dat het eerste elftal van NEC in 2017 naar de eerste divisie degradeerde, nam hij het besluit om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Een dienstverband als trainer van het onder-17 team bij FC Utrecht en hoofd jeugdopleiding bij FC Den Bosch ketste om diverse redenen af, waarna De Haan besloot om zich te gaan richten op het hoofdtrainerschap binnen het amateurvoetbal. Dat werd gevonden bij zaterdaghoofdklasser DUNO uit Doorweth en bij HVCH. Tot op heden verloopt de samenwerking tussen de eersteklasser en De Haan voortvarend. Wat heet, de ploeg is momenteel de trotse koploper van de eerste klasse C. ,,Zoals we momenteel met elkaar bezig zijn op trainingen en tijdens wedstrijden is erg prettig om te zien. Ik zie nog genoeg potentie om deze gemotiveerde spelersgroep naar een nog hoger niveau te tillen”