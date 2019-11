Roy de Haan, trainer van DUNO én HVCH: ‘Ik laat niet twee teams volgens dezelfde visie spelen’

Het is maar goed dat Roy de Haan (34) zo’n plezier heeft in het voetbalspelletje. Er gaat bijna geen dag voorbij of de oefenmeester uit Groesbeek staat op het grasveld. Op maandag traint hij het eerste elftal van DUNO, op dinsdag is hij bij HVCH. Woensdag is de tweede training in Doorwerth, donderdag mogen de mannen uit Heesch weer het veld op. Zaterdag en zondag zijn de wedstrijden. En vrijdag? ,,Dan staat een dik kruis in mijn agenda. Die dag is geblokt om andere leuke dingen te doen”, zegt de coach.