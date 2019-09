Royston Drenthe debuteert met assist bij winnend Kozakken Boys

Royston Drenthe maakte in de tweede helft zijn debuut voor Kozakken Boys. Met een assist stelde hij Kay Tejan in staat om het duel te beslissen. Kozakken Boys was in de tweede divisie uiteindelijk met 4-2 te sterk voor Spakenburg.

De thuisploeg zorgde voor het eerste gevaar in de wedstrijd. In de eerste minuut moest Spakenburg-doelman Leon ter Wielen al redding brengen op een schot in de korte hoek van Tejan. Daarna ging het spel lange tijd op en neer voor het duel kort voor rust ontplofte. In korte tijd scoorde de thuisploeg twee keer. Tyrone Conraad omspeelde na een steekbal van Yasin Ouja de sluitpost van de bezoekers en gaf vervolgens voor op Tejan. Die zorgde voor de 1-0.

Niet veel later was het 2-0 dankzij een treffer van Mark Veenhoven. Ondanks dat de rust nabij was, slaagde Kozakken Boys er niet in om met een voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Eerst schoot Marlon Versteeg de bal van afstand over Richard Arends, de keeper van Kozakken Boys. Daarna werd het in de extra tijd van de eerste helft nog gelijk door een doelpunt van Roy Castien. Hij kon uithalen nadat de bal na een afgeslagen vrije trap voor zijn voeten viel.

Debuut Drenthe

Na ruim een uur spelen viel Drenthe in bij Kozakken Boys. De voormalig internationaal zat voor het eerst in de wedstrijdselectie van de Werkendammers. Hij verving Mats van Huijgevoort. Zo’n tien minuten na de invalbeurt van Drenthe kwam de thuisploeg wederom op voorsprong. Frenk Keukens zorgde na een hoekschop voor de 3-2.

Een minuut later had Conraad de voorsprong kunnen vergroten. De voetballer omspeelde nogmaals doelman Ter Wielen, maar schoot de bal vervolgens langs de verkeerde kant van de paal. Toch viel de 4-2 niet veel later alsnog. Debutant Drenthe stelde Tejan in staat om zijn tweede van de middag te maken. In de slotfase was Spakenburg nog dichtbij de aansluitingstreffer, maar een inzet van Jordy Bitter werd van de lijn gehaald. Daarom bleef de stand 4-2.