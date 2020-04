Royston Drenthe langer te bewonderen bij Kozakken Boys

,,Ik zit lekker in m’n vel bij Kozakken Boys. Het is een fijne omgeving met leuke mensen en een goede spelersgroep”, zegt Drenthe op de clubsite. ,,In het bekerduel met GVVV raakte ik geblesseerd en ik begon pas in januari weer lekker te spelen. Dan is het extra jammer dat het seizoen nu zo plotseling ten einde is gekomen, want ik denk dat we nog potten hadden kunnen breken. Mijn fysieke gesteldheid is nu helemaal on point, ook al word ik weer een dagje ouder.”