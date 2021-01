Royston Drenthe verlaat Kozakken Boys voor Spaans avontuur

Racing Murcia City FC - niet te verwarren met het bekendere Real Murcia, dat in 2008 nog in La Liga uitkwam - werd in 2013 opgericht en begon een jaar later op het zevende niveau in Spanje. Momenteel is Racing Murcia FC actief op het vierde niveau. De club is koploper, maar er zijn wel 36 verschillende competities van elf of twaalf teams op dit niveau.

Twaalfde club

,,Het was ons bekend dat Royston in contact is gekomen met Racing Murcia’’, reageert Kozakken Boys-trainer Rick Adjei. ,,Ook nadat hij in Murcia zou zijn goedgekeurd, is zijn vertrek bij ons echter nog niet zeker. Wij zijn met de club al drie dagen in gesprek, want hij heeft bij ons nog een contract tot juli 2021. En dus moet er een afkoopsom komen. Hij is wel fit, want hij heeft de gehele winterstop doorgetraind. Hij wilde graag verlengen bij Kozakken Boys en wij willen hem niet kwijt. In de wedstrijden die hij heeft gespeeld, had hij een rendement van 60 procent aan goals en assists. Een voordeel voor hem is dat hij in Spanje meteen kan voetballen. Maar voorlopig blijft het afwachten.’’