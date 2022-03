Rust en routine van Felomina is terug bij Real Lunet

Ruim een halfjaar geleden had Shuremy Felomina (27) simpelweg geen keuze, toen hij hoorde dat zijn moeder ziek was. En dus pakte de oud-prof zo snel als hij kon het vliegtuig naar Curaçao. Terwijl hij zijn familie bleef steunen, was er ook contact met CVV Willemstad. Op de vraag of Felomina in de gelegenheid was om het elftal te komen versterken, volgde al snel een positief antwoord. Vervolgens stroomde de centrale verdediger in op een moment dat zijn nieuwe club nog in een hevige strijd was verwikkeld om het landskampioenschap van Curaçao. Tijdens de allesbeslissende play-off wedstrijd tegen Jong Holland ging het echter op schlemielige wijze mis. ,,We hadden aan een gelijkspel genoeg, maar verloren in de laatste seconde van de extra tijd met 0-1“, weet Felomina nog. Desondanks kijkt de 1m92 lange verdediger met een goed gevoel terug op zijn kortstondige voetbalavontuur bij CVV Willemstad. ,,Ik kon daar sowieso maar een aantal maanden spelen, aangezien ik weer terug zou gaan naar Nederland.” Want in Roermond wonen immers zijn vriendin en zoontje. Felomina kon zijn tranen niet bedwingen toen hij hen onlangs eindelijk weer zag. ,,Vooral omdat mijn zoontje weer flink was gegroeid in de tijd dat ik weg was. Dat doet iets met je.” Ook werd Felomina weer herenigd met Real Lunet-coach Glenn Simon. De verdediger moest naar eigen zeggen wel even wennen aan de metamorfose die Real Lunet had ondergaan. Meerdere routiniers en sterkhouders hadden immers plaatsgemaakt voor talentvolle jeugdspelers.