Ruud Verstegen gaat bij Volkel altijd volle bak voor zijn vader

Dat de 37-jarige Ruud Verstegen een echte voetbaltelg is, vervult hem met trots. Zelfs als baby spendeerde hij menig zondag in de Volkelse voetbalkantine. ,,Ons mam speelde bij de vrouwen van Volkel en ons pap speelde tot zijn 30ste in het eerste, dus wij waren op zondagen vaker op de club dan thuis”, zegt Verstegen lachend. ,,Als we moe waren zetten ze ons achter de bar, dan konden we daar slapen, maar we waren er eigenlijk altijd bij.”