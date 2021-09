Ruwaard en Hedel spelen gelijk in doelpuntenfestijn

Ruwaard - Hedel 3-3 (2-0) 10. Jari Langenkamp 1-0, 31. Lorenzo Kerstens 2-0 53. Leon Bok 2-1 , 55. Bas van Ruijmendaal 2-2, 60. Tim Quik 2-3, 65. Serkan Ordu 3-3.

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten’’, vertelde Hedel-trainer Nicki Beekwilder. ,,Vooral in de eerste helft was het niet goed aan onze kant omdat de focus er niet was. Maar de tweede helft hadden we de overhand en creëerden meerdere kansen. Alleen in de laatste tien minuten kregen we een wereldgoal van hun aanvoerder tegen vanuit een corner.’’

,,Volgende week spelen we tegen RKVSC in de derby’’, zei de oefenmeester. ‘’Ik heb nog onder de trainer van RKVSC gespeeld en mijn zoon speelt daar nu ook. Hij mag wel een goede wedstrijd spelen’’, knipoogt Beekwilder.’’

Normaal is een trainer niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg als een 2-0 voorsprong wordt weggegeven en ook nog eens de kans op 3-0 van elf meter wordt gemist. Geenen wel. ,,Hoe raar het ook klinkt maar we hebben een puntje gewonnen. Ik ben dik tevreden met dit resultaat want Hedel had ons goed onder druk gezet.”

MOSA’14 - HRC’14 3-2 (1-1) 2. Lars Zwegers 0-1,22. Tom van Loon 1-1, 58. Luuk Pouw 1-2, 67. Robin Blokland 2-2 (pen.), 73. Robin Blokland 2-3.

,,De gelukkigste heeft vandaag gewonnen’’, sprak HRC’14-trainer Rene van der Putten. ,,Het is altijd de vraag hoe je ervoor staat in de eerste wedstrijd, vooral gezien onze uitstekende voorbereiding. We hebben een heel jong team dus daar kan je ook niet alles van verwachten. Maar goed, we kijken vooral naar de lange termijn en niet naar de korte.’’

Elftalleider Nick van den Helm keek tevreden terug op de eerste wedstrijd van het seizoen. ,,We kwamen twee keer terug na een achterstand en uiteindelijk wonnen we deze spannende wedstrijd.”

Met twee doelpunten was invaller Robin Blokland het goudhaantje voor de thuisploeg.

RKVSC - SCZ 3-1 (1-0) 23. Richard van Rijn, 68. Richard van Rijn, 83. Richard van Rijn.

,,Het is uitstekend gegaan’’, vertelde RKVSC-trainer Marco van Loon. ,,Als ik dan nog een puntje mag aanstippen, dan is het dat het conditioneel beter had gemogen. In de voorbereiding kregen we veel doelpunten tegen, dus dat zegt ook niet alles.’’

,,Ik ben erg trots op het team’’, sprak de RKVSC-oefenmeester. ,,Het was de eerste overwinning in drie jaar en dat doet wat met de club. Dat is erg mooi om te zien.’’

DSS’14 - Wadenoijen 1-2 (0-1) 75. Jesse Kraay.

,,We hebben goed gespeeld, we wisten aardig te combineren maar als je de kansen niet afmaakt sta je uiteindelijk nog met lege handen’’, vertelde DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,We zijn niet koelbloedig genoeg, iets wat ik ook vorig seizoen in de paar wedstrijden die we speelden al opmerkte. Dat is wel iets waar ik komende tijd op ga hameren.’’

Ophemert – DESO 3-2 (0-1). 20. Agonis Hoti 0-1, 51. Wesley van Bergen 0-2, 70. 1-2 (pen.), 76. 2-2, 81. 3-2.

Trainer John Putters van DESO was ondanks de nederlaag positief over zijn ploeg. ,,We hebben heel goed gevoetbald alleen hadden we het af moeten maken. Tot de zeventigste minuut waren we de betere ploeg maar gaven onnodig een 0-2 voorsprong weg.”

Volgens Putters kwam de thuisploeg curieus weer in de wedstrijd. ,,De scheidsrechter floot voor een overtreding twee meter buiten ons strafschopgebied maar legde de bal op de stip.” Dit buitenkansje werd door Ophemert benut hierdoor brak er iets bij DESO en deze tegenslag kwam de ploeg niet meer te boven waardoor DESO de voorsprong uit handen gaf.

OKSV – Maaskantse Boys 2-2 (2-2). 12. Marcel Kiszko 0-1, 18. Perr Hidding 1-1, 26. Andy van Schijndel 1-2, 38. Perr Hidding 2-2. Rode kaart: 82. speler Maaskantse Boys (2x geel).

,,Gezien het spelbeeld denk ik dat beide partijen tevreden zullen zijn met deze puntendeling”, aldus trainer Freek Toren van OKSV.

Maaskantse Boys-trainer Maurizio Atzeni was opgelucht dat de competitie weer is begonnen. ,,Natuurlijk had ik graag gewonnen, maar het belangrijkste is dat we weer gevoetbald hebben. Dat maakt me echt dolblij en voor alle mensen rond de club is dat fantastisch. We kregen te makkelijk goals tegen waardoor we twee keer een voorsprong weggaven.”

Op de bank bij OKSV zit dit jaar de 16-jarige reservekeeper Jannes van der Linden die zijn wedstrijden in het tweede elftal keept. Freek Toren zal deze jongeling veel bij kunnen leren want de beginnende trainer heeft zelf gekeept bij TOP Oss en grote successen gehaald onder de lat bij FC Lienden.