Ruwaard moet later aftrappen omdat tegenstander iets cruciaals is vergeten: de tenues

Zondag 5d De spelers van Ruwaard keken waarschijnlijk raar op toen er bij de aftrap een elftal stond zonder tenues. De voetbalshirts waren pardoes achtergebleven in Maurik, en dus werd er later afgetrapt.

Ruwaard – MEC’07 2-3 (1-1). 27. Wesley Kroezen 1-0, 35. 1-1, 53. Wesley Kroezen 2-1, 66. 2-2, 90. 2-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Ook onze tegenstander gaf toe dat de 2-3 een zeer discutabele treffer was. Na een aanvallende fout op onze keeper, rolde de bal in het doel”, zag trainer Ger Romeijnders van Ruwaard.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het duel begon tien minuten later omdat de bezoekers de tenues waren vergeten. Deze moesten met spoed in Maurik worden opgehaald.

DSS’14 – HRC’14 2-0 (2-0) 23. Ferry Hellingerwerf 1-0, 30. Kamal Allali 2-0

Moment van de wedstrijd: Volgens DSS’14 leider Kees de Vries was de 2-0 een belangrijke treffer ,, Onze tweede doelpunt was een hele fraaie. Uit een directe vrije trap schoot Kamal Allali de bal prachtig binnen. Mede dankzij deze treffer hebben we revanche kunnen nemen op HRC’14.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vorige week speelde beide teams ook al tegen elkaar. HRC’14 won die wedstrijd met 5-0. Harald van Deelen weet waar het aan lag in de tweede confrontatie. ,, We zijn door de ondergrens gezakt, dit was de slechte wedstrijd van het seizoen. Of het met onderschatting te maken heeft weet ik niet, maar dit was heel slecht.”

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd staakt de scheidsrechter de wedstrijd. De leidsman besluit dit te doen vanwege een opstootje in het veld maar ook er buiten. Nadat de arbiter beide teams stevig had aangesproken werden de resterende minuten verder gespeeld.

MOSA’14 – OKSV 0-1 (0-1). 15. Martijn Pittens 0-1.

Moment van de wedstrijd: het enige doelpunt van de wedstrijd was een ‘lucky’: een voorzet van Martijn Pittens belandde met enig fortuin hoog in het doel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: OKSV hield voor de derde keer op rij de nul.

SCZ – Maaskantse Boys 3-2 (1-0). 18. 1-0, 49. Ward van Erp 1-1, 61. 2-1, 77. 3-1, 85. Clint van Creij 3-2 (pen.).

Moment van de wedstrijd: de 3-1, en achteraf beslissende treffer, viel heel knullig want een verdediger van Maaskantse Boys was bij een corner in de veronderstelling dat de inzet langs zou gaan en liet daarom de bal gaan maar die viel zo in het net.

Bijzonderheid van de wedstrijd: de voorlaatste nederlaag van Maaskantse Boys dateert van 11 november vorig jaar.

Heerewaarden – SBV 1-7 (0-3). 8. Joep Cruijsen 0-1, 17. Ricky Manders 0-2, 35. Jordy van Outvorst 0-3, 49. Joep Cruijsen 0-4, 54. Jop Sepers 1-4, 60. Kevin Heijnen 1-5, 71. Rens Hoefnagel 1-6, 79. Jaimy Knipping 1-7.

Moment van de wedstrijd: het enige doelpunt van de thuisploeg was een treffer van grote schoonheid want vanaf ruim twintig meter eindigde de bal in de uiterste hoek van de goal.

,,Het doelpunt van Jop Sepers was het hoogtepunt voor ons. Met een gelukje schoot hij de bal mooi in de kruising. Iedereen was ook blij toen we het doelpunt scoorde. We spelen de laatste paar weken aanvallender waardoor we ook kwetsbaarder zijn achterin, maar als ik de vreugde zie bij de spelers na het doelpunt dan zie ik dat het met de sfeer nog steeds goed zit. Laten we het zien als een stap voorwaarts”, concludeerde Heerewaarden coach Eugene Geenen

Bijzonderheid van de wedstrijd: de 17-jarige doelman Niels Ceelen maakte bij SBV zijn debuut in de basis. De treffer van Heerewaarden was pas het vierde doelpunt in 16 wedstrijden. Het aantal tegendoelpunten loopt daarentegen wel rap op. Door weer 7 tegentreffers staat de teller dit seizoen al op 93 tegendoelpunten.

DESO – Ophemert 0-2 (0-1). 26. 0-1, 59. 0-2.

Moment van de wedstrijd: DESO kwam op achterstand door een misverstand en wilde daarna te graag de gelijkmaker binnenschieten. Hierdoor werd het spel van de thuisploeg te onrustig.