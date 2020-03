RWB-grensrechter krijgt rood, linksback neemt vlag over bij 1-4 overwinning

Zondag 4CNa een halfuur kon de assistent-scheidsrechter, geleverd door RWB, inrukken. ,,Hij ging over uitballen in discussie met de scheidsrechter”, legt trainer Larry van Ommen uit. ,,Die was daar helemaal niet van gediend.

VCW – RWB 1-4 (1-2) 4. 1-0, 14. Kevin Remie 1-1, 39. Mickey van Boxtel 1-2, 82. Onur Ulusan 1-3, 88. Michael Rosenbrand 1-4.

We moesten een andere grensrechter aanstellen, anders zou hij de wedstrijd staken.” Goede raad was duur, dus werd reservespeler Bob Janssen aangewezen als vrijwilliger. Eén ding was zeker: aan voetballen zou hij niet meer toekomen. Van Ommen: ,,Serhan Eyupoglu maakte daar in de rust nog een geintje over: ,,Sta je toch nog linksback’.” Lollig was ook de uitslag voor de koploper, die geen goede wedstrijd speelde. Maar de Tricolores blijven maar doordenderen met de zegekar - dat is ook een kwaliteit.

Waspik – Blauw Wit’81 3-0 (2-0) 26. Coen Roksnoer 1-0, 39. Luuk Molenschot 2-0, 46. Luuk Molenschot 3-0.

Luuk Molenschot scoort niet zo heel veel. Gistermiddag was dat anders, pikte hij zelfs twee doelpunten mee. ,,De eerste was fenomenaal”, zag trainer Eugène van der Heijden. ,,Vanaf 35 meter poeierde hij de bal diagonaal via de kruising de bal in de touwen. Een wereldgoal, eentje die je van Luuk niet verwacht. En dat hij er nog eentje inprikte, maakte deze middag voor hem wel heel bijzonder.” Molenschot zelf had er volgens Van der Heijden wel een verklaring voor. ,,Hij is smoorverliefd, dat maakt kennelijk krachten los. Wij zijn er goed mee.”

,,Na er een paar weken uit te zijn geweest mochten we vandaag een glad veld op. Het had veel geregend, maar gelukkig viel er nog wel te voetballen. Daarentegen waren wij niet gelukkig. We creëerde echt genoeg kansen, maar ze gingen er maar niet in. In hun eerste counter scoorde zij wel. Daarna was het spelbeeld weer hetzelfde: wij creëerde, maar zij scoorde. Ontzettend zuur en we waren in de tweede helft echt gebrand om iets recht te zetten. Al snel werd het 3-0 en leek de wedstrijd gespeeld. We kregen nog wel wat kansen, maar het zat echt niet mee vandaag”, zei Blauw-Wit’81-aanvoerder Martijn Claassen

PCP – Dussense Boys 3-5 (2-3) 2. 1-0, 6. Rens van Boxtel 1-1, 10. Joeri van Heel 1-2, 23. 2-2, 30. Harry Sassen (pen.) 2-3, 67. André Segeren 2-4, 70. 3-4, 80. Bob Leemans 3-5.

,,Ik ben pas negen maanden hier bezig, maar ik heb het idee dat ik járen ouder ben geworden”, zegt Eric van Genderen, trainer van Dussense Boys. ,,Je kunt hier nou nooit eens rustig achterover leunen. Pakken we een voorsprong, geven we die zomaar weer weg. Vandaag was het ook zo’n wedstrijd. Gelukkig bleven we aan de goede kant van de score.” En ook: ,,Saai is het dus nooit bij de Boys, dat heeft wel wat.”

Berkdijk – Raamsdonk 1-3 (1-2) 16. Marvin Blom 0-1, 25. Daan van der Pluijm 0-2, 33. Melvin van Rijswijk 1-2, 63. Marvin Blom 1-3.