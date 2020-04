RWB kan mislopen promotie moeilijk verkroppen: ‘We hadden nog niet verloren dit seizoen’

RWB is een van de ploegen die zwaar is benadeeld door de keuze van de KNVB om het seizoen te bevriezen. Koplopers promoveren niet, maar blijven in dezelfde klasse. Voor ploegen als RWB, dat nog niet had verloren, wordt geen uitzondering gemaakt. ‘Het is klote, het seizoen gaat als een nachtkaars uit’.

Een standaard mailtje, meer kreeg RWB niet te horen van de Nederlandse voetbalbond. De prestaties van de Tricolores hadden misschien meer verdiend. Zeventien wedstrijden gespeeld: veertien gewonnen, driemaal gelijk en nul nederlagen. Een voorsprong van tien punten was er verzameld op naaste - en enige - concurrent Waspik. ,,Het is klote”, zegt RWB-trainer Larry van Ommen. ,,Het seizoen gaat als een nachtkaars uit op deze manier. Dat is zo zonde. Als ik kijk wat we dit jaar hebben neergezet...” Die zin verdient een beter einde, maar de teleurstelling zorgt niet voor een slot.

Titel

Het slot van de driekleurigen had anders moeten lopen, vindt ook aanvoerder Dennis Timmermans. ,,We hadden het gevoel dat we dit seizoen ook niet meer zouden verliezen. Eigenlijk hadden we afgelopen weekend tegen Waspik moeten spelen. Als we hadden gewonnen was er niets meer geweest wat de titel in de weg had gestaan.” RWB groeide dit seizoen als ploeg. Timmermans was met zijn 26 jaar een van de oudere spelers in het team en zag veel jong grut zich mengen tussen de sterkhouders van de Waalwijkse ploeg.

Een mix tussen jong en oud was perfect voor Van Ommen, die bij RWB bezig was aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach. ,,Daarom had dit seizoen juist iets speciaals. We hebben hard gewerkt om de negatieve sfeer van vorig seizoen weg te spoelen en dat lukte ook. We deden veel activiteiten en ik ben veel bezig geweest om met video’s het spel te analyseren.” In alles leek RWB de vierde klasse ontgroeid.

Voorbeeld België

De degradant zal het desondanks met nog een seizoen in de vierde klasse moeten doen. ,,Ik had graag gezien dat de KNVB hetzelfde besluit had genomen als de Belgische bond. Daar laten ze de nummers een promoveren en de hekkensluiters degraderen. De vierde klasse C was daar een perfect voorbeeld van geweest, omdat Berkdijk dit seizoen nog niet had gewonnen.”

RWB heeft een zomer om het besluit van de Nederlandse te laten bezinken. ,,Misschien dat we alsnog een soort feestje kunnen organiseren”, zegt Timmermans. ,,Om toch nog positief terug te kijken op het seizoen. We hadden het er al over om samen met het tweede - dat ook ruim bovenaan staat - een feest te organiseren. Misschien dat we daarvoor zelfs de kantine moesten uitbouwen. Dat gaat allemaal niet door.”

Geen schaal