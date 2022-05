RWB pakt door goede eerste tien minuten punt tegen titelkandidaat Gilze

RWB – Gilze 2-2 (2-0). 3. Kevin Remie 1-0, 11. Justin van der Sanden 2-0, 66. Willem van Eijck, 2-1 84. Willem van Eijck 2-2.

Vooraf had Alfons van der Pluijm, die bijna een maand geleden de ontslagen trainer Larry van Ommen opvolgde, niet gedacht dat het in degradatienood verkerende RWB een punt zou pakken tegen subtopper Gilze. Maar na de wedstrijd stapten zijn spelers met gezicht op onweer van het veld af. Een resultaat geboekt, maar de bonus hadden ze laten liggen. RWB speelde met heel veel flair, kreeg heel veel kansen. En de Tricolores hadden het verdedigend het aardig op orde, een zeldzaamheid dit seizoen. ,,Als ze met de koppies naar beneden lopen, dat zegt alles”, vindt Van der Pluijm. ,,We hebben mentaliteit getoond. Dit doortrekken, dan gaan we ons handhaven. Zeker weten, hebben de de nacompetitie niet eens voor nodig.”

,,Zeker teleurstellend dit resultaat. We beginnen zo slecht aan de wedstrijd en dan moet je in de achtervolging. We voetballen tachtig minuten daarna goed, maar het gaat mij juist om die eerste tien. Dat moet eruit, want ik weet wel dat we goed kunnen voetballen”, vond Gilze-trainer Jeremy Buchly.

Gudok - Trinitas Oisterwijk 1-0 (1-0). 27. Kevin van der Kaaij 1-0.

Gudok-trainer Ronald Boudewijn was trots op zijn ploeg: ,,We hebben wedstrijden verloren omdat we ze niet dood maakte en dat hebben we vandaag wel gedaan. We geven bijna niks weg en spelen het heel volwassen uit en dat is super gaaf met zo'n jonge ploeg. Zij zijn op papier beter dan wij en nadat we op voorsprong kwamen moesten zij komen. Zij spelen nog om het kampioenschap, dus ze werden al snel ongeduldig, maar we deden het heel goed.”

,,Wedstrijd was eigenlijk in evenwicht. Zij kwamen uit het niets op 1-0 door een afstandsschot en daarna creëert niemand eigenlijk meer iets. Het spel lag veel stil en zij maakte de wedstrijd gewoon helemaal dood. Dat deden ze naar vermogen en dat deden ze goed. Wij hebben er vandaag gewoon te weinig tegenover gesteld", vertelde Trinitas-trainer Pierre van Berkel.

Nieuwkuijk - ZIGO 3-1 (1-1). 43. Brent de Wijs 1-0, 44. Jason van Dongen 1-1, 60. Dorus Elshout 2-1 75. Sven Janssen 3-1.

Het was een enorme puzzel voor ZIGO-trainer Antal Tooten. Vorige week kregen twee spelers een rode kaart en de week ervoor ook al. Zo zat hij vandaag met vijf geschorsten en miste hij nog eens twee basisspelers om anderen redenen. ,,We hebben het vandaag gewoon goed gedaan voor de selectie die we hadden. Eerste helft waren we beter en kregen we de beste kansen, maar in de tweede helft zie je toch dat de vermoeidheid bij sommige toeslaat. We hadden twee jongens van ZIGO 4 en drie jongens van het tweede die vanochtend al een wedstrijd hadden gespeeld. Uiteindelijk ben ik, ondanks het resultaat, tevreden met wat ik heb gezien", vertelde Tooten.

Beide ploegen stopten veel energie in de wedstrijd, die pas vlak voor de rust met twee treffers werd opgesierd. In de tweede helft veranderde het spelbeeld, vond Kuijk-trainer Corné Verhoeven. ,,Kreeg voor rust ZIGO wat meer kansen, erna waren de rollen omgekeerd. We hadden meer de tweede bal, daardoor werden we dreigender. En daar hebben we optimaal van geprofiteerd.” De zege geeft Kuijk wat meer kleur op de wangen. ,,En het creëert meer rust.”

Baardwijk – Waspik 2-3 (1-0). 18. Tom Sleenhoff 1-0, 48. Guido van den Hoven 1-1, 73. Martijn de Brouwer 2-1, 79. Coen Roksnoer 2-2, 81. Luuk Molenschot 2-3. Rood: Joep Klerx van Baardwijk.

Van Baardwijk wilde Emiel Heefer, trainer van Waspik niet verliezen. ,,Het is mijn oude club, vandaar. En het is gelukt. Zelfs drie punten gepakt. Maar wat hadden we het lastig in dit enerverende potje. We konden er maar amper doorheen komen en in de counter was Baardwijk levensgevaarlijk. Dankzij onze keeper Tycho Teuns zijn we overeind gebleven.” Wat ook hielp, een twee gele kaart. Daarna konden de gasten de wedstrijd laten kantelen.

De teleurstelling was groot bij Baardwijk dat de punten zo hard nodig heeft om te overleven. ,,We hebben de beste kansen gehad, maar we kregen het niet voor elkaar om Waspik de nekslag toe te dienen. En dan krijgt Joep Klerx een heel discutabele tweede de gele kaart. Konden we helemaal niet gebruiken, dus alweer de deksel op de neus.”

TGG – Vlijmense Boys 0-1 (0-1). 23 Wesley Paijmans 0-1.

Karam Sampat heeft bij TGG gevoetbald. Dus wilde de verdediger zich laten zien. ,,Dat heeft hij ook gedaan”, zegt trainer Erik van Esch, die afgelopen week de trainingen vanwege persoonlijke omstandigheden over moest geven aan zijn assistent Sjef van Engelen. ,,Hij was onze uitblinker. Was niet zo moeilijk, want de rest speelde onder zijn niveau.” En toch werden er drie punten opgehaald, dankzijn good-old Wesley Paijmans. ,,Slecht spelen, toch winnen. Moet je niet te veel mopperen. Bovendien heeft de concurrentie verloren. Dus is het toch een topmiddag voor ons.”

Teleurstelling door het verlies is er zeker, maar aanvoerder Bas van Zeelst is uiterst positief over het spel van vandaag. ,,We kregen vandaag kansen en schieten zelfs drie keer op de laat. Normaal gesproken als je een affiche hebt tussen de aanstaande kampioen en de hekkensluiter, verwacht je een ander wedstrijdbeeld dan vandaag’’ , zei hij. Van Zeelst is er ook van overtuigd dat TGG in de competitie kan blijven. ,,Als we zo spelen als vandaag, met dezelfde mentaliteit en werklust, dan kunnen we dat echt wel’’ , aldus Van Zeelst.

FC Engelen – RKDVC (0-0). Ian Storchart 0-1.

Rick van Woerkom speelde zijn honderdste wedstrijd voor DVC. En dat het met een overwinning werd omlijst, is heel verrassend: FC Engelen is een titelkandidaat, RKDVC een middenmoter. Ook doelman Jordan Levy zette zich in de schijnwerpers: hij stopte na rust een strafschop. Daarbij raakte hij geblessseerd: pink uit de kom. Dus kon Remco van Engelen zijn debuut maken en sierde dat op met een uitstekende redding. RKDVC had vooraf al getekend voor een punt, het werden er twee meer. Gefrommel van Jan Bullens in het strafschopgebied, bal kwam voor de voeten van Ian Storchart. En een sensatie was geboren.

Groot ongeloof bij FC Engelen-trainer Anthony Lurling. Hij verbaast zich erover hoe zijn ploeg, tegen de volgens hem mindere tegenstanders, punten blijft verliezen. ,,De mentaliteit tegen de clubs die onderin de ranglijst meedoen is belabberd, geen beleving of strijdlust. Als je dan tegen Gilze speelt, dan kan dat opeens wel. Ongelooflijk’’ , zei Lurling. FC Engelen ziet vandaag de titeldromen in duigen vallen en zullen hard aan de bak moeten om het verschil van vier punten naar Vlijmen dicht te lopen.

Haarsteeg – BVV 4-2 (1-1). 1. Frenzo de Brouwer 0-1, 40. Daan Sleutjes 1-1, 65. Daan Sleutjes 2-1, 85. Lars Habraken 3-1, 88. 3-2, 90. Ruben Achten 4-2.

Binnen zestig seconden hadden de Bosschenaren de score al geopend. Dat was even schrikken voor Haarsteeg, maar uiteindelijk bleef het bij die reactie. ,,We zijn maar amper in de problemen geweest”, zag coach Metin. ,,Prima pot gespeeld. Als we nog wat scherper voor het doel waren geweest, hadden we wel zes of zeven keer kunnen scoren.” Daan Sleutjes pakte er twee mee. ,,Ben blij met hem. Hij en zijn broer Koen zijn twee bijtertjes.”

Weer geen overwinning voor BVV, waardoor de goede reeks aan wedstrijden officieel verdwenen is. Trainer Edwin Verdonk vond BVV wel goed spelen vandaag. ,,We speelden goed in de eerste helft, maar in de tweede helft, vooral na de tweede goal, werden we te gretig en pakte Haarsteeg ons op de counter.

Derde klasse B (West II)

Be-Ready – Charlois 1-7 (1-2). 23. 0-1 33. Safi Esmati 1-1 42. 1-2 54. 1-3 58. 1-4 67. 1-5 73. 1-6 81. 1-7.

Na rust oogde de thuisclub niet meer dan los zand. ,,We hebben elkaar in de steek gelaten”, vond trainer Eugène van der Heijden, die de uitslag heel geflatteerd vond. ,,Want we hebben zelf ook negen kansen gecreëerd. Vijf keer kwamen we alleen voor de doelman, drie keer schoten we de bal tegen de lat. En twee keer tegen de paal.” De Waalwijker vindt het prettig dat Be-Ready ook volgend seizoen uitkomt in de derde klasse. ,,Maar als vierde van onderen eindigen is niet geweldig. Ik ga uit van nog eens negen punten. Maar dan zullen we wel met een andere mentaliteit moeten spelen dan vandaan.”